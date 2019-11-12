勤業眾信：印度稅改誘台商 企業稅下殺15%
2019-11-12 20:13
經濟日報 記者程士華
／即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所今（12）日舉辦稅務論壇，分析美中貿易戰的大環境之下，印度近期推出企業全面降稅、新設製造業更優惠稅率等二大主要稅改，再加上近年經商環境改善，可作為台商設廠、轉移生產鏈的優良標的。
勤業眾信總裁賴冠仲指出，近年來印度成為外資矚目的市場，特別是近兩年美中貿易戰持續延燒，許多生產線因此移轉印度；對外貿易發展協會市場拓展處南亞組組長徐肇駿表示，2018年台灣對印度投資金額達3.6億美元、創下歷史新高，東元、台達電、正新、中鼎、中橡等企業均進一步擴大印度投資規模。
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Deloitte India全球華人稅務服務副總經理劉林指出，台商前進印度時，務必掌握印度今年4月起生效的稅改亮點，為了貫徹印度製造政策的目標，印度財政部已宣布調降公司所得稅率，從原本30%調降為22%；若為今年10月1日後新設的製造業公司，還可適用更優惠的15%稅率。
在稅務行政上，劉林表示，印度稅務機關陸續推出稅捐稽徵程序優化措施，包括線上報稅、線上稅務調查、以專業軟體縮短調查範圍、發布規章明訂稅務機關退稅期限等，對於企業戶來說增添許多便利。
劉林表示，印度近年的經商環境也大幅改善，在世界銀行發表的經商環境報告中，印度拿下全球第63名，較前一年前進14個名次，並躍升前20大經商環境改善最快經濟體，其中電力普及化、處理建築許可、跨境進出口貿易和稅制改革等項目顯著性改善，使印度整體經商營運環境更為便利。
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