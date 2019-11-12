技術領先Google 台灣團隊研發智慧隱形眼鏡有成

2019-11-12 20:28 中央社 台北12日電



科幻電影裡常見的隱形眼鏡結合AR技術，可望在不久的將來成真。交通大學教授邱俊誠的團隊耗費9年時間開發智慧隱形眼鏡系統，不但技術領先Google，而且可以用於乾眼症診斷、後續追蹤，也可用於娛樂產業。

由科技部主辦的「2019未來科技展（FUTEX）」將於12月5日至8日於台北世貿一館登場，有11項作品技術領先全球，其中交通大學電機工程學系教授邱俊誠所帶領的團隊，開發「智慧隱形眼鏡系統」特別引人注目。

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邱俊誠指出，這項技術是以乾眼症為例，開發出能夠同時偵測多項乾眼症參數的智慧型隱形眼鏡量測裝置，不但可以輔助醫生診斷乾眼症狀態、選擇並評估藥物有效性外，還可進一步了解治療狀況與復原程度。

這項技術花費了團隊約9年的時間才開發完成，並在最近完成了動物實驗，明年要進行人體實驗。

邱俊誠說明，這項技術過去也有人挑戰過，但最終都以失敗收場，例如Google曾執行「智慧隱形眼鏡」計畫，將微型感測器放在隱形眼鏡上，並透過眼淚檢測糖尿病患者的血糖變化。不過這項計畫在去年終止。

除了乾眼症的診斷與追蹤外，邱俊誠表示未來也預計朝向結合擴增實境（AR）的應用，可以用在遊戲娛樂產業，此外還有視力矯正也可望運用這項技術。