「錢好併」好難併？好樂迪：不影響未來營運
KTV龍頭之一的好樂迪（9943）今（12）日舉行法說會，「錢好併」（錢櫃併購好樂迪）仍是市場關注焦點，營運長李天行表示，合併案通過與否無礙公司營運，明年公司將持續在台拓點，對今年業績審慎樂觀。法人估，好樂迪今年全年每股稅後純益（EPS）仍有望拚6元。
好樂迪今日法說會由李天行、發言人暨財務協理李俊德共同出席說明。李俊德表示，新據點宜蘭店將於明年第2季開幕，旗下通路據點將來到將成為53家。近年好樂迪開店速度比較慢，主要衡量租金、業態等市場因素，以穩健踏實為重。
李俊德指出，好樂迪目前營運重心仍在北部地區，占整體營收比重約57％，明年該公司在宜蘭會新開一個據點，部分舊店將作重新整修，整體資本支出仍控制在2億元以下，與往年相仿。
對於未來營運規劃，李天行表示，與錢櫃合併與否無礙未來營運，該公司仍持續追求穩定成長，在消費終端的價、量之間持續追求利益最大化，另外，公司也將持續拓點，以維持整體量能，以較高階的V-MIX品牌為例，目前已在多個城市尋求新點，正在洽談、議約中，若有新進度將對外公告。
價格部分，李天行表示，少子化確實有衝擊，但該公司仍會持續深耕會員，目前約30萬有效會員，由於歌唱娛樂並非民生必需品，因此消費周期會被拉長，好樂迪將透過多元的行銷活動增加會員黏著度。
好樂迪今年前三季稅後純益約6.54億元，EPS為4.44元，略遜於去年同期，法人估，好樂迪第4季應仍能維持動能，預期今年EPS仍有機會挑戰6元。
至於錢櫃日前向台北高等法院對公平會裁定「否決錢好倂」一案提起行政訴訟，業界均認為，勝訴機率不大，錢好併未來還是好難併。
業界指出，公平會四度裁定不准「錢好併」，關鍵在於市場壟斷，由於法規俱在，此次，錢櫃向高等法院提出行政訴訟，要如何說服法官？除非公平會在法規引用上有誤，否則闖關的機率極低。
但話說回來，錢櫃、好樂迪互為大股東，在實質上，兩家公司基本上已經是「同居」的關係，公平會不許他們聯姻，僅是不許兩家入同一個戶口，換句話說「僅是無婚姻之名，早有婚姻之實」對於未來的競爭/合作關係並無影響，這或許也是主管機關可以思考的一個面向。
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