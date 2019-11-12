「錢好併」好難併？好樂迪：不影響未來營運

2019-11-12 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



KTV龍頭之一的好樂迪（9943）今（12）日舉行法說會，「錢好併」（錢櫃併購好樂迪）仍是市場關注焦點，營運長李天行表示，合併案通過與否無礙公司營運，明年公司將持續在台拓點，對今年業績審慎樂觀。法人估，好樂迪今年全年每股稅後純益（EPS）仍有望拚6元。

好樂迪今日法說會由李天行、發言人暨財務協理李俊德共同出席說明。李俊德表示，新據點宜蘭店將於明年第2季開幕，旗下通路據點將來到將成為53家。近年好樂迪開店速度比較慢，主要衡量租金、業態等市場因素，以穩健踏實為重。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

李俊德指出，好樂迪目前營運重心仍在北部地區，占整體營收比重約57％，明年該公司在宜蘭會新開一個據點，部分舊店將作重新整修，整體資本支出仍控制在2億元以下，與往年相仿。

對於未來營運規劃，李天行表示，與錢櫃合併與否無礙未來營運，該公司仍持續追求穩定成長，在消費終端的價、量之間持續追求利益最大化，另外，公司也將持續拓點，以維持整體量能，以較高階的V-MIX品牌為例，目前已在多個城市尋求新點，正在洽談、議約中，若有新進度將對外公告。

價格部分，李天行表示，少子化確實有衝擊，但該公司仍會持續深耕會員，目前約30萬有效會員，由於歌唱娛樂並非民生必需品，因此消費周期會被拉長，好樂迪將透過多元的行銷活動增加會員黏著度。

好樂迪今年前三季稅後純益約6.54億元，EPS為4.44元，略遜於去年同期，法人估，好樂迪第4季應仍能維持動能，預期今年EPS仍有機會挑戰6元。

至於錢櫃日前向台北高等法院對公平會裁定「否決錢好倂」一案提起行政訴訟，業界均認為，勝訴機率不大，錢好併未來還是好難併。

業界指出，公平會四度裁定不准「錢好併」，關鍵在於市場壟斷，由於法規俱在，此次，錢櫃向高等法院提出行政訴訟，要如何說服法官？除非公平會在法規引用上有誤，否則闖關的機率極低。

但話說回來，錢櫃、好樂迪互為大股東，在實質上，兩家公司基本上已經是「同居」的關係，公平會不許他們聯姻，僅是不許兩家入同一個戶口，換句話說「僅是無婚姻之名，早有婚姻之實」對於未來的競爭/合作關係並無影響，這或許也是主管機關可以思考的一個面向。