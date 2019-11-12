陳泰銘：目前被動元件庫存去化比預期還要好

2019-11-12 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／即時報導



國巨董事長陳泰銘今（12）日出席法說會後記者會，表示目前被動元件的庫存去化比預期中還要好，在第3季末時，預計在今年底成品庫存水位將降至70天，超前原定90天的成品庫存目標，現在看整個出貨和訂單狀況，有機會降到70天以下，整體需求優於預期。

陳泰銘指出，在第2季時，原先預估內部庫存以及通路、客戶端的存貨，在第4季時能降到90天～120天的健康水位，因此在前三季時，國巨透過壓低稼動率去化庫存，第3季末庫存已降到86天，顯現策略奏效，而依照目前的市場需求來看，第4季將會降到70天以下。

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展望明年上半年，陳泰銘強調，市場需求雖然有比原先預估的還要好一些，但美中貿易會是一個干擾，而這個干擾很難估算，再加上下游代工廠也在觀望是否要遷移產線，以及缺工因素，都將牽動到每家公司生產的策略和布局，因此整體稼動率回升情形還要再觀察，但目前存貨比我們預期的還要健康。

法人看好，被動元件價格底部已逐步成形，再加上客戶、通路端庫存去化製正常水位，需求回升下，國巨明年上半年營收可望重返成長軌道。