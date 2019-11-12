國巨收購美國基美 陳泰銘：首次嘗到奶油的甜美

2019-11-12 19:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／即時報導



鮮少露面的國巨董事長陳泰銘，今日（12）出席法說會後記者會，談到這一次國巨砸約500億元，收購美國被動元件廠基美（KEMET）後，論及這次併購經過，以難掩興奮之情、神比喻的表示，是首次「嘗到奶油的甜美」。

陳泰銘表示，這次國巨能收購基美是「天時、地利、人和」；其實國巨和基美兩間公司，前前後後認識十多年了，在今年年初，陳泰銘得知基美的CEO離職，出現空窗期，他立刻去拜訪、敲了幾次門，因為他明白，當新的CEO任職時就不可能有機會了，沒想到談了幾次後，歷經11個月，中間也免不了有一些轉折，但最終雙方達成共識，國巨正式收購基美。

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陳泰銘將重質不重量的基美公司比喻為奶油，過去賺管理財、現在是賺技術財，未來不僅能打入最高規格的車用安全系統鏈，也一腳跨進最難布局的日本市場，有機會讓國巨嚐到蛋糕上的奶油是如此美味的。

法人指出，基美在車用領域的主要客戶包括博世（Bosch）、Continental、TOYOTA等，預期國巨在合併基美後，鉭質電容占比約20%，MLCC占比約3成，晶片電組占比約15%，無線通訊產品占比約17%，電磁及感測元件占比約8%，薄膜元件占比約7%。