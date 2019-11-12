NCC修法納交付仲裁規定 業者質疑介入媒體經營

2019-11-12 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



有線電視系統台與衛星頻道業者因為授權金爭議不斷，國家通訊傳播委員會(NCC)修訂有線電視法第55條至55條之四相關法條草案，希望將NCC可強制雙方仲裁的規定入法。不過今日舉辦公聽會時，系統台業者對NCC能否「強制」頻道、系統台雙方仲裁表示質疑，認為NCC應與業界討論仲裁的範圍與相關規定，否則恐有政府干預媒體營運的問題。

台灣有線寬頻產業協會秘書長彭淑芬表示，因為頻道與系統台間的授權狀況複雜，仲裁應該回歸法律精神，需要雙方合意，盡量減少主管機關介入，避免傷害自由市場機制。如果NCC強制業者接受仲裁，相關規定也應與業界討論。

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法界人士則指出，NCC調處不成、就要強制業者參加仲裁有爭議性，加上新法規規定仲裁結果只能從雙方報價中選一個決定，但這是NCC太理想的想法，如果兩邊都提出不合理的價格，不能強迫二選一。

TVBS母公司聯立公司指出，業者要信賴仲裁的結果，相關的程序就很重要。因為NCC修訂新法條中，由主管機關規定仲裁委員選任、相關程序、費用等項目，但還要另訂仲裁辦法，建議在修訂仲裁相關規定時，要聽取業界意見。

而全國、北都等小系統台業者則表示對仲裁的質疑。律師代表指出，有系統台身兼頻道代理，如果做「假仲裁」訂定不合理的價格，還要其他系統台跟進、就會造成不公平。

台灣寬頻通訊法務長林志峰指出，現有的仲裁法就可以處理業者的爭議，如果主管機關介入強制業者參加仲裁，會有政府介入媒體營運的爭議。他認為，如果雙方無法經過調處解決授權問題，又要避免斷訊影響消費者，現在頻道數量很多，就應該讓系統業者變更頻道、找其他替代方案，或是縮小主管機關可強制仲裁的項目，避免爭議。