智邦前3季每股稅後純益6.97元 年增八成

2019-11-12 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



網通大廠智邦（2345）12日董事會通過前3季每股稅後純益6.97元，較去年成長八成，同時延攬前3Com執行長Edgar Masri出任智邦集團Accton執行長。

智邦上漲1元，收174元，成交量7419張。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

智邦第3季合併營收為164.41億元，年增 46%，季增19%，單季毛利率20.35%，略低於第2季20.9%，高於去年同期19.9%，稅後純益17.32億元，年增一倍，季增25.5%，單季每股稅後純益3.12元。

智邦前3季營收413.69億元，年增37.6%，毛利率19.89%，較去年同期18.8%成長，稅後純益38.72億元，年增近八成，累計前3季每股稅後純益6.97元。

今年第3季智邦受惠於雲端客戶與企業端客戶需求皆持續成長，擴張產能效益浮現，展望第4季，智邦表示，將積極投入產品研發，精進生產效率，以符合國際客戶需求。

智邦董事長郭飛龍表示，面對多變的全球市場，智邦持續關注新的網路技術，並不斷地要求卓越的營運成長，Edgar加入、擔任智邦集團執行長，與一起共同挑戰並達成新的成長目標，借助Edgar在跨國尖端高科技公司和合資企業中的成功經驗，強化及擴大與戰略合作夥伴關係，帶領智邦集團成功轉型、打造與時俱進的創新動能引擎。

Edgar Masri表示，隨著IP網路基礎架構，從單一供應商解決方案的解構，以及雲計算系統的出現，智邦集團要繼續成為雲計算、雲服務和自治系統的領導者，提供開放架構的網路解決方案給各種規模的企業與機構。

智邦表示，智邦是OEM和ODM客戶的先驅提供商，集團與世界級的電信和通信設備提供商合作，並通過創新設計在開放網路和無線解決方案領域建立領導地位，透過品牌子公司Edgecore Networks靈活的行銷市場布局，為智邦打開新的思維與市場版圖。