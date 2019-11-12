親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

智邦前3季每股稅後純益6.97元 年增八成

2019-11-12 18:37經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

網通大廠智邦（2345）12日董事會通過前3季每股稅後純益6.97元，較去年成長八成，同時延攬前3Com執行長Edgar Masri出任智邦集團Accton執行長。

智邦上漲1元，收174元，成交量7419張。

智邦第3季合併營收為164.41億元，年增 46%，季增19%，單季毛利率20.35%，略低於第2季20.9%，高於去年同期19.9%，稅後純益17.32億元，年增一倍，季增25.5%，單季每股稅後純益3.12元。

智邦前3季營收413.69億元，年增37.6%，毛利率19.89%，較去年同期18.8%成長，稅後純益38.72億元，年增近八成，累計前3季每股稅後純益6.97元。

今年第3季智邦受惠於雲端客戶與企業端客戶需求皆持續成長，擴張產能效益浮現，展望第4季，智邦表示，將積極投入產品研發，精進生產效率，以符合國際客戶需求。

智邦董事長郭飛龍表示，面對多變的全球市場，智邦持續關注新的網路技術，並不斷地要求卓越的營運成長，Edgar加入、擔任智邦集團執行長，與一起共同挑戰並達成新的成長目標，借助Edgar在跨國尖端高科技公司和合資企業中的成功經驗，強化及擴大與戰略合作夥伴關係，帶領智邦集團成功轉型、打造與時俱進的創新動能引擎。

Edgar Masri表示，隨著IP網路基礎架構，從單一供應商解決方案的解構，以及雲計算系統的出現，智邦集團要繼續成為雲計算、雲服務和自治系統的領導者，提供開放架構的網路解決方案給各種規模的企業與機構。

智邦表示，智邦是OEM和ODM客戶的先驅提供商，集團與世界級的電信和通信設備提供商合作，並通過創新設計在開放網路和無線解決方案領域建立領導地位，透過品牌子公司Edgecore Networks靈活的行銷市場布局，為智邦打開新的思維與市場版圖。

智邦毛利率

相關新聞

5G攸關國家競爭力 中華電董座：全力以赴、盡快開台

2019-11-12 16:12

臻鼎前三季賺5.78元 Q3賺3.8元

2019-11-12 15:03

聯發科搶先高通 26日發表首顆5G單晶片

2019-11-12 14:36

神盾第3季EPS 4.2元 毛利率44％

2019-11-12 14:22

聲寶新產品發表會 推出旗艦QLED量子點顯示器

2019-11-12 13:57

童子賢：非中國產能不會全重壓印尼 印度、越南列考慮

2019-11-12 13:21

陳盛沺：聲寶新產品 訴求輕奢主義

2019-11-12 12:56

聯發科首顆5G單晶片 26日深圳開發者大會亮相

2019-11-12 11:45

台積電「一張白紙」強碰三星「老謀深算」 會不會「贏在產業輸在政治」?

2019-11-12 09:42

聯發科新晶片 打入華為鏈

2019-11-12 00:43

台積封測廠 環評過關

2019-11-12 00:41

台積電竹南廠 環評「原則通過」

2019-11-12 00:41

國巨、大聯大停牌 傳發動併購

2019-11-12 00:40

富邦媒、網家 雙11買氣火熱

2019-11-12 00:34

AI物流中心助攻 Yahoo奇摩雙11業績大爆發

2019-11-12 00:34

11月27日創新論壇／唐鳳：5G實現共同在場概念

2019-11-11 23:55

聯發科衝刺矽智財 將推新品

2019-11-11 23:29

科技裝置方便多 個人資料成隱憂

2019-11-11 19:45

車王電子暨華德動能中港新廠動土 投資25億

2019-11-11 16:45

台經院看好半導體 2020台廠將迎戰

2019-11-11 15:06

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

睽違10年 亞洲科學園區年會12日新竹開幕

2019-11-11 14:35

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

今展科第3季毛利率站上3成 創近年單季高

2019-11-11 13:18

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

星宇北美戰略調整 A350-900增為9架將成主力機隊

2019-11-12 11:37

上市櫃金控前十月獲利破3,100億 賺贏去年全年

2019-11-12 00:24

台灣第一座離岸海洋風電場商轉 蔡英文：我們做到了

2019-11-12 14:03

勞退基金大賺誰受益？勞動部：1,177萬勞工都可分紅

2019-11-11 21:25

聯發科新晶片 打入華為鏈

2019-11-12 00:43

又有超級大咖回流！台商回台投資本周有望破7千億大關

2019-11-12 14:11

中油中信合推「中油Pay」 儲值再加油最高回饋8.8%

2019-11-12 13:16

AI物流中心助攻 Yahoo奇摩雙11業績大爆發

2019-11-12 00:34

股市、車市、房市旺 稅收進補

2019-11-11 23:26

國巨12日停牌 市場猜與新併購案有關

2019-11-11 20:16

長榮航過夜包改款升級 豪華經濟艙也有新品

2019-11-12 00:33

電價不能再凍漲 台大風險中心：明年要漲到6%上限

2019-11-12 11:29

工具機業放無薪假 9月經常性薪資年增率跌破2%

2019-11-12 00:28

台積封測廠 環評過關

2019-11-12 00:41

王文淵：小國思維 規劃經濟

2019-11-11 23:42

中鋼 脫售東亞聯鋼持股

2019-11-12 00:34

加油不用帶卡 中油Pay今宣布上線

2019-11-12 16:22

金融座談巡迴系列／顧立雄：善用時間優勢 創造複利

2019-11-12 00:59

聯發科首顆5G單晶片 26日深圳開發者大會亮相

2019-11-12 11:45

台幣急升 衝擊壽險業獲利

2019-11-11 23:29

中信金 今年獲利衝450億

2019-11-11 23:06

川普形容陸供應鏈像破雞蛋 童子賢：只是講話辛辣

2019-11-12 15:05

文創新鮮事／歌仔戲的眼球革命

2019-11-11 22:52

南港一坪賣到120萬元？「世界明珠」挑戰區域新高價

2019-11-11 21:11

台商在東協／震興家具跨界 開起醫院

2019-11-12 00:08

Ifo看淡台灣外貿

2019-11-11 23:42

球場也可以種電！台中規劃12座光電球場

2019-11-12 15:50

台積電竹南廠 環評「原則通過」

2019-11-12 00:41

經濟部提離岸風電十年目標 估電價可低於用戶平均售電價

2019-11-12 15:45

吳一揆預警：明年資本市場3大隱憂

2019-11-12 00:31

南山人壽10月轉虧500萬 前10月獲利年增逾4成

2019-11-12 02:14

經常性薪資增幅 28月新低

2019-11-11 23:39

技術入股享優稅 兩個注意

2019-11-12 00:29

5G攸關國家競爭力 中華電董座：全力以赴、盡快開台

2019-11-12 16:12

綠色融資慢速 達成率僅30%

2019-11-12 00:11

神盾第3季EPS 4.2元 毛利率44％

2019-11-12 14:22

數據監控侵犯員工隱私 外送平台教會傳統企業的四件事

2019-11-12 15:32

富邦媒、網家 雙11買氣火熱

2019-11-12 00:34

龍巖續賣彰銀股 公股銀承接

2019-11-11 23:05

金融座談巡迴系列／林修銘 ：財務自由 破除三迷思

2019-11-12 00:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top