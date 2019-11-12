台積電投資台南1.15兆將陸續完工 帶來近萬工作機會

2019-11-12 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市配合沙崙綠能科學城的設立，將在西側設立99公頃的綠能園區，打造一條龍的產業前景，預計在3年內完成設置，創造大量就業機會，同時上周行政院長蘇貞昌南下允諾南科三期開發，台南市長黃偉哲今天在市政會議中也指示都市發展局要做好造鎮規畫，帶動地方繁榮。

市府指出，把台南打造為「產經重鎮」，是市長的五大施政主軸，最近已有多項亮眼的成果，經濟發展局今天在市政會議中提出報告，為加速活化工業區，將持續招商，同時配合中央政策，將逐步推動南科擴建與沙崙綠能園區。

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經發局長郭阿梅表示，沙崙綠能科學城是以研發為主，未來設立綠能園區則是生產製造基地，與科學城連成一氣，打造產業一條龍，目前已經在徵選顧問公司，本月將完成簽約，展開可行性規畫，接著進行環境影響評估，再提報中央核定，變更為工業區，由於99公頃的土地都是台糖所有，預料過程會比較順利。

經發局表示，綠能園區的基地位在台86線上崙交流道下方，依產業創新條例報中央核准，扣除公用設施，約可釋出63公的設廠用地。

上周蘇貞昌拍板定案南科擴編基地落腳台南，也讓外界關心台積電投資案進度。經發局表示，5奈米廠投資金額約5500億元，可帶來約4000個就業機會，今年第一季進入試產階段，進程順利，預計109年量產；3奈米廠資金額約6000億元，可製造約5000個就業人口，預定地位在南科園區最北端，預計明年動工，111年量產。

經發局表示，在招商引資方面，每月持續召開投資會報，目前列管2億元以上投資案共84件，投資金額共計2716億元；日前更成立投資促進諮詢會，研擬對策、提供建言，並由市長黃偉哲親自主持召開首次會議，全力改善台南投資條件，解決投資障礙，爭取更多國際大廠投資。此外因應台商回流趨勢，截至上月為止，台南市經投資台灣事務所審查通過之台商回流共21案，投資金額達546.45億元，新增就業人數為7748人。

黃偉哲也肯定經發局推動綠能發電成效，今年10月提早達標裝置容量1GW，也期許111年能達到2GW目標。