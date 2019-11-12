臻鼎Q3獲利季增180% 沈慶芳看好明年表現優於今年
2019-11-12 17:59
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（12）日舉行法說會，受惠美系客戶智慧手機熱賣，帶動臻鼎單季稅後純益來到34.05億元，較上季大增179.8%，每股盈餘（EPS）來到3.8元，展望未來，臻鼎董事長沈慶芳看好明年表現將優於今年，有望再創新高。
臻鼎第3季營收356.02億元，季增54.3%、年增0.7%。毛利率23.5%，季增3.5個百分點，年減2.3個百分點。營益率14.8%，季增8.5個百分點，年減1.4個百分點。稅後純益34.05億元，季增179.8%、年減9.4%。每股盈餘3.8元。
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累計臻鼎今年前三季營收為780.95億元，年減1%。毛利率21%，年增1個百分點。營益率10%，與去年同期持平。稅後純益50.05億元，年增2％，每股盈餘為5.78元。
展望未來，沈慶芳看好明年表現將優於今年，再創新高，明年成長動能來自類載板市佔持續增加，並有軟硬結合板、天線、背光模組新品加入。
此外，明年也將擴大資本支出，規模將是歷年最大，包括在印度設立後段模組廠，中國淮安廠新增背光模組產線，秦皇島新增類載板產線，深圳二廠也在明年2月加入量產。
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