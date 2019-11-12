撼訊PowerColor AMD顯卡 獲簡單主張電影工作室採用

2019-11-12 16:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



專業顯示卡製造商撼訊（6150）科技與導演張作驥電影工作室，攜手將採用先進製程生產的PowerColor AMD顯卡導入專業電影剪輯作業，由張作驥導演執導並且首度採用此套系統進行後製剪輯的《那個我最親愛的陌生人》電影，近期已拍攝並完成後製剪輯，不但獲選為2019年金馬獎開幕影片，同時入圍最佳視覺特效以及最佳導演、女主角、男配角等四項大獎，預計在2019年11月15日正式上映。

撼訊科技自2018年起開始與張作驥導演合作，將採用先進製程的PowerColor AMD顯卡導入張導演電影工作室，透過高效能的顯卡滿足電影工作室對於剪輯流暢度以及視覺效果、畫質與色調的嚴格要求。

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張作驥導演表示，《那個我最親愛的陌生人》的影像風格走的是寫實光影路線，畫面柔和，所以調光上需注意的是色調必須偏暖，此外，由於調光作業無法像剪接一樣可以生成替代小檔運作，所以非常考驗顯卡效能及功力，撼訊科技提供的PowerColor AMD顯卡系統在剪輯操作上十分流暢，調光作業時也滿足了對光影及色調上的細節要求。

撼訊科技總經理陳劍威表示，對於獲獎無數的張作驥導演最新作品再度獲得肯定，感到十分興奮並且表達恭賀。

他表示，高階顯示卡對於影像處理的應用愈來愈多元化，在先進製程一路領先的AMD GPU在效能與功耗表現都較前一代產品更為突出，撼訊科技近期推出的PowerColor RX 5700XT系列也獲得各地市場肯定，可望持續在電腦遊戲、人工智慧以及專業影像剪輯等應用領域深耕發展。

在4K及8K高畫質逐步普及的趨勢下，高效能的顯示卡可以提供內容創作業以極高效率的作業模式製作出視覺效果豐富並獲得評審肯定的影片內容。