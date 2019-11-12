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立凱電毛利率連二季轉正 本業營運績效穩健

2019-11-12 16:18經濟日報 記者謝艾莉／即時報導

立凱電公布第3季財報，繼上季毛利率轉正之後，毛利率連二季轉正，本業營運績效穩健，累計前三季營業損失縮小至0.16億元，大幅優於去年同期的營業損失1.17億元，稅後淨損3.65億元，也較去年同期的稅後淨損8.41億元明顯改善；前三季每股稅後淨損1.68元，大幅優於去年同期每股淨損3.99元。

立凱電表示，公司掌握磷酸鐵鋰電池取代汽車鉛酸電池與儲能電池的市場趨勢，獲得國際客戶青睞，市場從中國，拓展至日韓歐美，順利轉型，避開電動車動力電池的不確定風險。前三季在南韓樂金化學（LG Chem Ltd）汽車啟停電池，以及日美等新利基客戶出貨的貢獻，公司在取代汽車鉛酸電池與儲能電池正極材料營收達2.08億元，相較此業務去年同期營收僅0.03億元，取得大幅度成長，取代汽車鉛酸電池與儲能電池的業務占公司營收比重也超越五成，達到六成。今年汽車啟停電池與儲能電池都是小量試產出貨，今年第四季邁入客戶傳統淡季，明年可望進入正式量產，搭上鋰鐵電池取代鉛酸電池的產業大趨勢。

立凱電前三季公司業外損失1.64億元，主要因持有五龍電動車可轉債投資之公允價值下跌而產生評價減損約1.45億元，此部分並不影響公司的現金流量，相較於去年同期業外損失3.93億元（包含因整頓集團事業產提列的資產減損1.77億元與五龍電動車可轉債投資資產評價減損1.81億元），前三季業外損失下降了2.29億元。本業與業外損失大幅縮減，在本業營運績效改善的情況下，營業活動之淨現金流出0.85億元，也較去年同期下降1.86億元。

立凱電去年徹底整頓集團事業並積極轉型，效益在今年的營運績效逐步呈現，本業的營運表現上，不僅營收逐季穩步攀升，毛利率由負轉正、營業損失大幅縮減，業外提列的金融資產評價減損也大幅減少，公司正朝向穩健成長態勢發展。環保意識高漲的時代，綠色能源是重要的產業發展，微混合動力車以磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池及大型儲能電池的的市場廣大，本公司與全球知名客戶合作，搶先進入市場，已打開國際知名度，並有利於後市開發其他新客戶，為公司帶進穩定成長的收益。今年僅小量試產出貨，公司營運績效已有顯著改善，待明年進入正式量產出貨，營運正向成長可期。

營收電動車毛利率

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