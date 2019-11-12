5G攸關國家競爭力 中華電董座：全力以赴、盡快開台
2019-11-12 16:12
經濟日報 記者黃晶琳
／即時報導
5G首波頻譜競標在即，中華電信董事長謝繼茂今（12）日率隊到國家通訊傳播委員會進行書面審查及面談，謝繼茂表示，面對5G首波頻譜競標，希望公平競爭，中華電信已經做好萬全準備、全力以赴。
謝繼茂表示，5G網路關係未來業務的發展，因此中華電信相關投入不會手軟，會根據投標計畫進行，希望可以盡快開台。
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至於5G資本支出及建設計畫，NCC規定，5G業者要建設超過250台才可以開通5G服務，五年內建設義務要涵蓋率要達50%。
謝繼茂表示，5G資本支出的預算已經比預期提早，更加速，預計1月取得頻譜後，7月開台，NCC要求開台基礎是250台，但250台不適合開通，基地台不夠。
謝繼茂表示，由於5G網路建設計畫比預期中更快，預估三年內差不多可以達成五成涵蓋率，2014年2019年4G投入600億元，5G投資會比4G還重，因為基地台跟設備都比較貴，頻率較高，基地台數量也比較多，因此5G資本支出未來五年可能超過600億元。
謝繼茂表示，5G牽涉國家競爭力，中華電信要盡快做好網路讓相關產業可以在5G上發展，且5G是重要平台，也讓加值創新應用服務可以快速發展。
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