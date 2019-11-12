聲寶新產品發表會 推出旗艦QLED量子點顯示器
2019-11-12 13:57
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
為「創造視覺聽覺體驗巔峰」，聲寶今（12）日新產品發表會中，推出頂級旗艦QLED量子點顯示器強勢登場，強調市場 最高CP值影音享受，有55、65吋兩種規格。
聲寶總裁陳盛沺表示，聲寶新品發表最大的賣點，莫過於「聲寶頂級旗艦4K QLED顯示器」，這款頂級旗艦顯示器提供消費者最高CP值影音享受。擁有Colour-native生動光顯色技術，全面優化色彩，具獨立動態分區背光及智能運動偵測，其超高動態對比度與流暢度，呈現令人嘆為觀止的真實畫面。支援杜比視界，亮階鮮明暗階深邃，以沉浸式的視覺感受，改變一般家庭的觀賞體驗。
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同時聲寶也推出新一代「4K 智能聯網顯示器」QA、JA系列，內鍵合法授權的數位影音 BANDOTT 應用系統，不需設定可直接連結愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等。
除了顯示器之外，新品發表記者會也讓聲寶明星商品一次登場，包括顏色很繽紛的「粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱」，美型外觀呈現工藝設計質感，深受時尚女性的喜愛；還有榮獲2020年台灣精品獎肯定的「ARKDAN清淨除濕機」主推三年到府服務及擁有20公升高效除濕力；「聲寶PICO PURE洗衣機」具備除菌、防霉、脫臭功能，以AEI智慧洗淨/超震波洗淨/SPA噴淋洗清三種功能，讓衣服洗得更乾淨。
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