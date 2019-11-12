童子賢：非中國產能不會全重壓印尼 印度、越南列考慮

2019-11-12 13:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



和碩（4938）法說會上先前釋出考慮往印度及越南設點，對此，和碩董事長童子賢指出，雖然和碩已在印尼設廠，但當地腹地不夠大，和碩轉移海外產能不可能100%在印尼，因此想往印度、越南很正常，具體時間點則不願透露。

和碩董事長童子賢今日參加未來科技展展前記者會，面對媒體詢問，他表示，其實大陸廠商很多都先往外面跑，因為中國人力成本太貴。

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同理，這也是和碩轉移產能原因，關稅只是其中一個因素；但像東南亞國家，以前大陸旺季時和碩有20萬名員工，其他國家很難找到這麼多人，所以並不是通通要搬出去，而是依照客戶需求。

童子賢舉例，像越南北部有供電的問題，今年夏天就飽受考驗，其實當地外商還沒產能全開，但電力就已經吃緊。相反大陸招商因為各地政府有競賽，基礎建設做得很好，而且法規也相對健全，而印度北邊南邊都不一樣。

科技部今日舉辦2019未來科技展展前記者會，科技部部長陳良基表示，2017年開辦未來科技展以來，二年共吸引超過7萬次的參觀人潮，創造逾4億元產業新商機，今年聚焦在醫材、AI 應用、電子光電、智慧機械等技術上，預期今年參觀人次將上看10萬人。

陳良基表示，台灣產業結構必須轉型、提升價值，面對 AI 或 AIoT 趨勢，台灣需要持續強化創新研發力、補強軟體的競爭力，並結合新科技與新應用服務。

今日以台北市電腦公會理事長身份出席的童子賢表示，未來科技展聚焦在未來十年的科技願景，包含從食、衣、住、行、育樂，並結合物聯網 IoT、AI、5G，台灣在邁向少子化、高齡化的趨勢下，如何透過科技提升生產力、便利性，是未來重要的課題。