未來科技展12/5登場 台灣11項技術獨步全球

2019-11-12 13:15 中央社 台北12日電



「2019未來科技展」預計於12月5日登場，科技部今天舉辦展前記者會，部長陳良基指出，其中有11項技術獨步全球，可以展現台灣實力，預期今年的參觀人潮與媒合成效將再創高峰，參觀人次上看10萬人。

陳良基致詞時表示，科技部對於未來科技展的定位，是把藏富於各個學術機構、實驗室裡的寶貝，能被產業界看見，也希望透過未來科技展，找尋未來10年台灣在科技領域決勝的關鍵。

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陳良基也說，這次2019未來科技展，歷經部內外多次嚴格評比篩選的88件技術中，發現有多達11項作品獨步全球、領先市場，成績斐然；科技部預估，可憑藉著過去2年卓越的媒合成效，再造台灣隱形冠軍。

「2019未來科技展」12月5日至8日於台北世貿一館展出，共計4天展期，將全國學研界豐沛的研發能量與創新前瞻技術透過AI與IOT應用、電子與光電、智慧機械與新穎材料、生技與新藥、醫材、智慧防災等6大前瞻技術領域，以及智慧農業生技、半導體射月計畫、精準運動、太空科技等4大應用特色專區，完整呈現。

科技部介紹，這次11項獨步全球的科研技術，平均分布在AIoT（人工智慧物聯網）、生技及新藥、醫材、智農生技、智慧機械與新穎材料、電子與光電等各種應用，顯示台灣靠著深厚的資通訊、半導體與傳產根基，已經有效地發揮整合力，研發出多樣指標性產品。

就連國防相關的太空應用，今年也有全球之最。科技部指出，中央大學團隊將秀出全球最輕巧地小型電離層探測儀，並已於福衛五號上完成驗證，代表台灣結合電子零組件與精密機械等2大技術強項，在太空領域逐漸走出自己的模式。

科技部今天展前記者會也安排5大亮點技術搶先看，其中清華大學副教授李祈均團隊提出的「個人特質整合語音互動之深度情緒辨識技術」相當引人注目，團隊利用基於語音交互的個性擷取技術，幫助多模態情緒辨識，準確率佳並成功獲得國際上包括情感計算頂尖國際學術研討會（ACII2019）及全球最大語音技術會議（INTERSPEECH 2019）的肯定。

李祈均團隊指出，近年結合AI的情緒識別技術雖受到大幅關注，卻未納入個性辨識的考量，「個人特質整合語音互動之深度情緒辨識技術」已經獲得注意，未來應用除了智慧語音客服、人資，也能用於醫療領域。

陳良基表示，未來科技展過去2屆的展出，共吸引超過7萬次的參觀人潮、締結逾6千場次的媒合洽談，創造了超過新台幣4億元的產業新商機，期許今年的參觀人潮與媒合成效能再創高峰。

受邀出席的台北市電腦公會理事長童子賢則於致詞時表示，未來科技展除了在產學媒合發揮重要作用、讓學術界的研究結晶呈現於大眾面前，更對於凝聚社會氛圍有正面貢獻；希望藉由未來科技展，帶動整個社會對於科技充滿嚮往、熱情，讓社會得以向前邁進，追求更好的科技遠景。