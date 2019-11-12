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陳盛沺：聲寶新產品 訴求輕奢主義

2019-11-12 12:56經濟日報 記者張義宮／即時報導

家電大廠聲寶SAMPO年度新品發表本日登場，由聲寶總裁陳盛沺主持。他強調，訴求以「輕奢主義，給自己一個SAMPO」，宣告2020年品牌新定位，提供消費者視覺、聽覺、觸覺全新感受。

為「創造視覺聽覺體驗巔峰」，聲寶推出頂級旗艦QLED量子點顯示器強勢登場，強調市場最高ＣＰ值影音享受，有55、65吋兩種規格。

陳盛沺表示，聲寶新品發表最大的賣點，莫過於「聲寶頂級旗艦4K QLED顯示器」，這款頂級旗艦顯示器提供消費者最高CP值影音享受。擁有Colour-native生動光顯色技術，全面優化色彩，具獨立動態分區背光及智能運動偵測，其超高動態對比度與流暢度，呈現令人嘆為觀止的真實畫面。支援杜比視界，亮階鮮明暗階深邃，以沉浸式的視覺感受，徹底改變一般家庭的觀賞體驗。

同時聲寶也推出新一代「4K 智能聯網顯示器」QA、JA系列，內鍵合法授權的數位影音BANDOTT 應用系統，不需設定可直接連結愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等。為慶祝新品上市，首發期間推出免費一個月的”歡樂看”收視服務，集結台灣正版高畫質影視內容，適合喜愛追劇的族群。

同時搭載新轟天雷音效技術及DOLBY AUDIO規格，提供消費者選配無線麥克風，無須外接音響設備，就能進行線上串流歡唱或會議室開會使用。選購無線麥克風商品，首批即贈六個月美華卡拉OK線上免費無限歡唱點數卡，讓你「想唱就唱，全家歡唱」。

聲寶總裁陳盛沺表示，推出頂級旗艦QLED量子點顯示器強勢登場，強調市場最高ＣＰ值...
聲寶總裁陳盛沺表示，推出頂級旗艦QLED量子點顯示器強勢登場，強調市場最高ＣＰ值影音享受，有55、65吋兩種規格。記者張義宮／攝影
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聲寶顯示器陳盛沺

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