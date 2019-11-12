聯發科首顆5G單晶片 26日深圳開發者大會亮相

2019-11-12 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ／即時報導



聯發科。報系資料照 分享 facebook

5G商戰開打，聯發科（2454）5G單晶片直球對決高通。高通將於12月初在夏威夷舉行技術峰會發表最新5G單晶片，聯發科不落人後，提早於11月26日在深圳舉行開發者技術大會發表首顆5G單晶片MT6885，兩強互別苗頭、較勁意味濃厚。聯發科已向合作夥伴發出英雄帖，華為、小米、OPPO、Vivo等一線重量級客戶到場，搶攻中國市占率企圖心強烈，明年第1季首款搭載MT6885之5G手機將正式問市。

中國5G布建進度超前，2020年三大運營商5G開始商轉，中國市場成5G單晶片首場關鍵戰役，極具指標意義，相較於高通選在夏威夷，聯發科選在深圳舉行開發者技術大會，刻意瞄準華為、OPPO、小米等重量級客戶及開發商別具用心，且美中科技戰引發中資企業去美化動作，聯發科具主場優勢，有利於打響首場5G單晶片之戰。

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本次聯發科主要發布首顆5G處理器型號為MT6885，採用台積電7奈米先進製程，整合多項高階手機規格，採用安謀最新的高性能A77處理器架構、搭配新一代聯網技術 Wi-Fi-6，是業界唯一達到4.7Gbps高速下載的5G單晶片。

先前董事長蔡明介在竹科無線通訊研發大樓啟用之時，曾特別秀出MT6885單晶片，表示5G晶片是聯發科過去從2G到4G累計豐富經驗成果，在Sub-6GHz頻段5G網路準備就緒，5G時代聯發科已準備好了，MT6885代表在5G技術領先重要發展里程碑。

聯發科指出，首顆5G單晶片成功跨入高階手機市場，已有多家手機廠商導入，今年第四季開始晶片出貨，將搭載於客戶2020年第1季推出的高階手機中。此外，聯發科規劃數款5G 單晶片，涵蓋不同價格帶，第2顆5G單晶片將 瞄準中階手機，將於明年第2季量產。

而高通技術峰會將於12月3日在美國夏威夷所舉行，業界預料將發表最新款驍龍865，同樣採用7奈米製程及安謀A77架構，並整合5G基頻X50數據機晶片，預料明年三星Galaxy旗艦將首搭高通5G單晶片。