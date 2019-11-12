破紀錄之夜！天貓雙11落幕 全天成交額2684億元創新高
阿里巴巴「2019天貓雙11全球狂歡節」落幕，今年全天成交額達人民幣2,684億元（約新台幣1.16兆元），連續11年創高；值得注意是，今年GMV年成長率約26%，是歷年最低。此外，此次雙11物流訂單量破10.42億，超過2018年全天物流訂單量；交易峰值達54.4萬筆／秒，也創下新紀錄，為2009年首次雙11的1360倍；全天GMV超過10億元品牌達15個；超過億元品牌299個。
今天，是第一個沒有馬雲的天貓雙11，新任阿里巴巴董事局主席張勇首次交出指揮棒，讓淘寶天貓總裁蔣凡一展長才。蔣凡表示，今年雙11無論消費人數、規模等面向，都寫下新紀錄，整個中國內需非常強大且旺盛，驅動中國經濟成長，以互聯網驅動的新經濟，正驅動不同產業的變革，對屬於新經濟平台的阿里來說，看到更多機會，正面看待未來發展。
今年天貓雙11以「新消費」、「新商業」、以及綠色物流為主要策略，號召20萬品牌商家，推出超過100萬件新品。天貓平台營運事業部總裁劉博表示，品牌跟新品是今年非常重要的重點，國際品牌及中國品牌全面開發，在各自的領域都獲得大成長，尤其國際品牌的爆發力超乎想像，比如雅詩蘭黛，開賣1小時就破過去在雙11的成績，成為首個GMV超過10億元的單品牌單店。
此外，劉博也說，新品是面向消費者很大的主力，雙11已成為全球重要新品首發的盛典，眾多品牌將首次登入消費市場的重要亮點放在雙11，新品爆發力強勁。
舉例來說，伽藍集團旗下品牌「自然堂」，今年第七年參戰雙11，推出11款新品，新品五星口紅25萬支開賣1秒就售罄。伽藍集團公關總經理陳涓玲表示，為雙11準備新品，是要回歸原點，不以打折為目的，致力為消費者提供最優質、最好的產品，代表尖端科技跟自然成分結合，一切以消費者為中心。
今年，天貓雙11成長重要引擎，除了品牌和新品，「直播」及「下沉市場商機」也扮演重要角色。據統計，今年天貓雙11開場1小時3分，淘寶直播引導成交額就超過去年全天，早上8點55分突破100億元；到早上10點，淘寶直播成為品牌新增長點，超過一半的商家都透過直播進行銷售，其中家裝和消費電子行業，直播引導成交額較去年成長均超過400%。
下沉市場部分，天貓雙11前兩小時，聚划算「千萬爆款團」誕生216個銷售、破10萬件爆品，超過7,000個百萬單品及576個千萬單品。由於下沉市場連鎖藥店的加入，阿里健康O2O新零售訂單量今年整體同比增幅達300%。今年雙11，包括北、上、廣、深、杭、蓉、漢、合、南、濟的十個城市正式上線7×24小時急送藥，核心城區30分鐘以內送達。
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