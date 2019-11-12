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台積電竹南廠 環評「原則通過」

2019-11-12 00:41聯合報 記者范榮達／苗栗縣報導

苗栗縣政府環評審查會昨「原則通過」台積電竹南先進封測廠建廠計畫。（歐新社）
苗栗縣政府環評審查會昨「原則通過」台積電竹南先進封測廠建廠計畫。（歐新社）
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台積電在竹南科學園區建廠在望，苗栗縣政府環評審查會昨天「原則通過」台積電竹南先進封測廠建廠計畫，經台積電董事會確認、明年二月十日前送定稿草案由委員確認後，即可啟動建廠程序，苗栗縣政府推估增加二千五百個以上工作機會。

台積電二○一二年以三十二億元標購用地，去年九月啟動竹南先進封裝測試廠建廠計畫環評，經二次專案小組審查，昨天召開環評審查會，結論包括建廠案半徑十公里範圍相關計畫評估與周圍計畫，無顯著不利衝突或不相容情形，無須進入第二階段環境影響評估。

苗栗縣府環保局秘書蔡政勳指出，縣府將公告環評審查會結論，台積電應依環境影響說明書內容及審查結論確實執行，明年二月十日前提送環境影響說明書定稿草案至環保局核辦，環保局再轉請環評委員、有關的機關確認定稿，再由台積電召開施工前公開說明會。

台積電環評苗栗縣環保封測

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