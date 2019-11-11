超狂雙11 台灣之星、亞太電信限量低價吃到飽再加碼

2019-11-11 21:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



雙11剁手月，電信業者也積極祭優惠搶用戶，亞太電信11日祭出168元吃到飽方案，限量5萬門，銷售一空後又宣布加碼5,000門，台灣之星也宣布188元吃到飽加碼8,000門，遠傳及旗下friDay均表示，iPhone系列手機銷量有翻倍表現。

台灣之星及亞太電信今年都推出超殺雙11優惠，不僅銷售表現亮眼，更緊急宣布加碼。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞太電信昨日上午10點10分於網路門市推出月付168元，不限速上網吃到飽，限量5萬門，因為銷售表現亮眼，晚上8點再度宣布加碼5,000門號讓用戶搶購。

台灣之星的「2019雙11一日限定資費」昨日開賣前就吸引21萬人同時在線等候，11點開賣後隨即開出紅盤，月租188元終身4G不限速上網吃到飽資費方案，開賣後僅43分鐘便售出萬門，短短3小時銷售過半，達成4萬門銷售數量的里程碑。

為了因應下班才能搶購的用戶需求，台灣之星也宣布，限量加碼8,000門，月租188元，終身4G不限速上網吃到飽資費方案，申辦成功者也同享加辦一門月租88元，終身10Mbps上網吃到飽資費方案特權。

遠傳表示，內部統計自9日起用戶趁機入手超值iPhone機款，讓iPhone整體銷量較平日成長兩倍，尤其iPhone XR的128G版本搭配指定專案，專案價只要7,777元，締造平日銷量2.5倍的驚人成長，因此將iPhone優惠方案延長到14日。

遠傳旗下friDay購物在雙11檔期提前開跑，而內部統計11日午夜開始10小時，業績屢創新高，整體業績較平日同時段成長近5成，箱購衛生紙、冬被及iPhone 11暫居目前三名，iPhone 11在僅10小時內銷量成長已較平日同時段瞬間飆升近10倍之多。