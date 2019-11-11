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超狂雙11 台灣之星、亞太電信限量低價吃到飽再加碼

2019-11-11 21:11經濟日報 記者黃晶琳／即時報導

雙11剁手月，電信業者也積極祭優惠搶用戶，亞太電信11日祭出168元吃到飽方案，限量5萬門，銷售一空後又宣布加碼5,000門，台灣之星也宣布188元吃到飽加碼8,000門，遠傳及旗下friDay均表示，iPhone系列手機銷量有翻倍表現。

台灣之星及亞太電信今年都推出超殺雙11優惠，不僅銷售表現亮眼，更緊急宣布加碼。

亞太電信昨日上午10點10分於網路門市推出月付168元，不限速上網吃到飽，限量5萬門，因為銷售表現亮眼，晚上8點再度宣布加碼5,000門號讓用戶搶購。

台灣之星的「2019雙11一日限定資費」昨日開賣前就吸引21萬人同時在線等候，11點開賣後隨即開出紅盤，月租188元終身4G不限速上網吃到飽資費方案，開賣後僅43分鐘便售出萬門，短短3小時銷售過半，達成4萬門銷售數量的里程碑。

為了因應下班才能搶購的用戶需求，台灣之星也宣布，限量加碼8,000門，月租188元，終身4G不限速上網吃到飽資費方案，申辦成功者也同享加辦一門月租88元，終身10Mbps上網吃到飽資費方案特權。

遠傳表示，內部統計自9日起用戶趁機入手超值iPhone機款，讓iPhone整體銷量較平日成長兩倍，尤其iPhone XR的128G版本搭配指定專案，專案價只要7,777元，締造平日銷量2.5倍的驚人成長，因此將iPhone優惠方案延長到14日。

遠傳旗下friDay購物在雙11檔期提前開跑，而內部統計11日午夜開始10小時，業績屢創新高，整體業績較平日同時段成長近5成，箱購衛生紙、冬被及iPhone 11暫居目前三名，iPhone 11在僅10小時內銷量成長已較平日同時段瞬間飆升近10倍之多。

上網吃到飽4GiPhone

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