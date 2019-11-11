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東森購物雙11告捷 網購業績突破1.4億元創16年來新高

2019-11-11 21:07經濟日報 記者何秀玲／即時報導

東森國際（2614）轉投資東森購物雙11業績傳捷報，當日中午單網路通路，業績就突破億元，至下午五點為止，網路購物業績已突破1.4億元，全通路（包括電視購物等）業績已突破2億元，再寫下16年來開站以來單日業績最高紀錄。

東森前10個月營收達165億元(含草莓網認列)，年成長24%，轉投資的東森購物前十個月業績以電話行銷通路營收為32億元，年增64%躍升幅度最大、網路通路營收為45億元，成長63%，與電話行銷在伯仲之間。

觀察網路銷售的商品分類，以「保健、餐券、3C家電」類別的成長最高、3C類別「HUAWEI、Samsung」銷售第一，餐券銷量較平日成長30倍，安卓系列手機也較平日成長20倍。

當天更出現了一位千萬刷手和十位百萬刷手，刷卡最高金額突破1千萬元，總共購買1,704件商品，其次是755萬元和300萬元。

東森購物表示，這些刷手幾乎都是購買OPPO手機、HUAWEI 華為手機 4G/64G、vivo手機、Apple MacBook 13.3吋 筆記型電腦等3C類產品為主。

東森購物網統計，按照銷售金額區分，今日銷售排行第一名為「華陀鴕鳥龜鹿精健步如飛7盒組」，接下來依序為「王品集團 Tasty西堤牛排餐券10張」、「王品集團 陶板屋餐券10張」、「HUAWEI 華為 Y9 Prime 2019 4G/128G」、「Samsung Galaxy A50 智慧型手機 6G/128G」、「vivo V15 6.5吋零邊界全螢幕智慧型手機 6GB/128GB」、「王品集團-藝奇日式料理餐券-10張」、以及「Apple iPhone 11 128G_智慧手機」。

東森購物觀察，當日消費的會員輪廓，女性占七成，男性占三成。而為了迎戰雙11，東森購物為挑戰業績倍數成長，先是在前哨戰11月1日起舉辦集氣活動，祭出LINE Points點數、刷卡金、東森幣等各項回饋，主活動正式開打後，業績也不負眾望，11月11日當天下午17:00一舉衝上1.4億再寫新頁，是東森購物網開站16年以來單日業績歷史新高。全通路業績則是突破2億，創20年開台歷史紀錄。

東森總裁王令麟。東森/提供
東森總裁王令麟。東森/提供
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