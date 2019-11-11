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雙11再創紀錄 成交金額突破百億人民幣只花96秒

2019-11-11 20:21經濟日報 記者楊超丞曾宛琳／即時報導

這幾年來電商創造出來的雙11市場持續火熱，今年天貓雙11購物節的成交金額，只花96秒，就突破人民幣100億，比2018年減少整整29秒。除了大陸電商搶攻商機以外，台灣電商也衝出一波好成績，PChome24h購物表示，以3C類商品表現最為亮眼，業績直線飆升增長七倍，非3C類商品也有超過三倍成長的驚人表現，松果購物也樂觀看待，今年雙11所帶來的買氣和商機。

電商3C人民幣

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