雙11再創紀錄 成交金額突破百億人民幣只花96秒

這幾年來電商創造出來的雙11市場持續火熱，今年天貓雙11購物節的成交金額，只花96秒，就突破人民幣100億，比2018年減少整整29秒。除了大陸電商搶攻商機以外，台灣電商也衝出一波好成績，PChome24h購物表示，以3C類商品表現最為亮眼，業績直線飆升增長七倍，非3C類商品也有超過三倍成長的驚人表現，松果購物也樂觀看待，今年雙11所帶來的買氣和商機。