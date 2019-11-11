親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

打擊基層士氣？太陽花國賠案，判決書怎麼說？

李佳芬稱小三生學肛交 潘文忠翻教科書反駁：停止污衊

科技裝置方便多 個人資料成隱憂

2019-11-11 19:45台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

可穿戴裝置漸漸無所不在，除了增進人們的健康，對於個人隱私恐怕也造成不小的危害。(...
可穿戴裝置漸漸無所不在，除了增進人們的健康，對於個人隱私恐怕也造成不小的危害。(Photo by flickr)
分享
穿戴裝置監測各式各樣的生理數據，可增進人類健康，然而哈佛退休教授祖博夫批評，私人企業藉由科技掌控員工的生理數據，恐怕成為「監視資本主義」。這些個資又逐漸集中在少數幾家科技大廠，「量化生活」在為人類帶來方便之餘，個人隱私也有被侵害的隱憂。

量化生活無所不在

據《衛報》報導，「量化生活」一詞是科技記者沃爾夫創造的，意指人類透過愈來愈普及的可穿戴裝置，監測自己的心率、血糖、走路步數、卡路里等指標，有助於運動、減重甚至睡眠品質。可穿戴裝置市場最早的產品是Apple Watch和Fitbit的智慧型手錶，智慧型手錶至2018年已銷售出4千5百萬個，約三分之一的智慧型手機使用者利用可穿戴裝置。

可穿戴裝置帶來的好處是，使用者對於促進健康更有動力，分享好友的功能更可以激勵彼此。然而，運動心理學家佩芮指出可能更容易造成運動傷害，一位運動員曾向她表示，在首次配戴可穿戴裝置的跑步訓練過後，發現其他人跑得比她快或比她遠，頓時心灰意冷，之後因過度訓練造成受傷。

監視資本主義

人力資源管理的資深講師卡爾瓦德表示，配戴可穿戴裝置恐怕將健康的責任由醫生轉移到個人，單靠檢測的數據也不如醫生的整體治療可信。哈佛退休教授祖博夫更提出「監視資本主義」的概念，私人企業藉由這些可穿戴裝置掌控員工的表現，目前已有許多企業會追蹤司機的定位，亞馬遜更要求員工配戴智慧手環，有些員工甚至因此不敢上廁所。

由於Fitbit和Withings等可穿戴裝置廠商分別被Google和Nokia等科技巨擘收購，也有人對科技大廠掌握大量的個人資料感到擔憂。根據《美聯社》的報導，曾任司法部反托拉斯司的助理檢察長德拉希姆表示，大量的消費者個資可以類比為「新形態貨幣」，Google等大廠能夠販賣個資，甚至以此要脅其他廠商。

【更多精采內容，詳見

穿戴裝置運動傷害哈佛

相關新聞

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

車王電子暨華德動能中港新廠動土 投資25億

2019-11-11 16:45

台經院看好半導體 2020台廠將迎戰

2019-11-11 15:06

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

小米機印度封王 聯發科蓄勢慶功

2019-11-11 14:41

小家電熱賣 盛群、新唐拉貨啟動

2019-11-11 14:40

立凱營收月減8成 期待明年新品成長

2019-11-11 14:40

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

睽違10年 亞洲科學園區年會12日新竹開幕

2019-11-11 14:35

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

今展科第3季毛利率站上3成 創近年單季高

2019-11-11 13:18

下單到出貨最快10分鐘 電商用AI拚效率

2019-11-11 12:40

網通跨雷射晶片 兆勁10月營收再創單月歷史新高

2019-11-11 12:35

工研院機器人與智能穿戴系統 榮獲CES 2020創新獎

2019-11-11 12:22

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

工研院機器人與智能穿戴系統 獲CES 2020創新獎

2019-11-11 10:29

蔚華科第4季業績估升溫 董事3個月加碼上萬張

2019-11-11 10:01

力達-KY估最快明年 100匹以下馬力主機全自製

2019-11-11 09:54

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

蘇貞昌：中央地方聯手 加速南科三期擴建案

2019-11-10 15:23

確定了！「南科三期」落腳台南

2019-11-10 14:27

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

楊應超省錢術大解密 就靠一張生活估價表

2019-11-11 12:57

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

精準農業大聯盟 搶千億商機

2019-11-10 23:27

德儀若停止代理權 文曄董座：大約二年彌補過來

2019-11-11 14:29

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

國別報告交換國 新增澳洲

2019-11-10 22:20

飯店交易熱 前三季增三倍

2019-11-10 23:09

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

享自住宅地優稅 兩要件

2019-11-10 22:20

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

新聞中的法律／非公發公司員工獎酬新制的疑義

2019-11-10 22:20

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

瞄準衛星發射市場 晉陞太空科技與央大締約合作

2019-11-11 17:51

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

綠色債規模 年底可望破千億

2019-11-11 00:20

勞退舊制先結清有好有壞 員工、老闆都得盤算

2019-11-11 14:35

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

熱軋進口暴增 不銹鋼上游廠有壓

2019-11-10 23:25

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top