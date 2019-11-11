亞洲科學園區協會國際年會 探討數位時代挑戰

2019-11-11 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



睽違10年，亞洲科學園區協會（ASPA）國際年會將於12日在新竹正式展開，會中將聚焦於「數位時代的機會與挑戰」，共有日本、韓國以及印度等來自10多個國家、共250人參加。

新竹科學園區管理局今（11）日在年會開幕前舉辦記者會，擔任ASPA理事長的竹科管理局局長王永壯表示，竹科管理局2009年11月曾舉辦過ASPA國際年會，10年後，今年竹科管理局再度舉辦ASPA年會活動。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞洲地區的科學園區發展從1970年代開始發展，韓國大德科學園區、台灣新竹科學園區、新加坡科學園區等，都是較早開發且享有盛名，但各國大規模的發展科學園區則是90年代以後。有鑑於亞洲地區地域性及文化特質，開發園區過程所遭遇的問題也較類似，因此ASPA於1997年在日本成立，目前總部在韓國大邱市，每年舉辦領袖會議、國際年會、商務媒合會等活動，以促進區域性經驗及知識的交流及合作, 打造「科技亞洲 Techno-Asia」，共同促進亞洲地區的發展與繁榮。

科管局局長王永壯自2018年10月接任亞洲科學園區協會理事長後，也積極加強會員間的交流與合作，也接下辦理今年國際年會主辦的重任。

王永壯說，過去10年來高科技發展日新月異，數位時代發展，人類工作與生活型態有很大改變，科學園區是數位化的推手，數位化同時也造成科學園區發展型態改變。

這次ASPA年會主要探討數位科技帶來的便利性與對文化、社會及產業的衝擊。

12日的議程中，邀請鴻海副董事長李傑以「美國國家科學基金會產學合作中心的經驗傳承」為題發表演講。政務委員唐鳳與交通大學前校長張懋中則將進行跨世代對話，從不同世代觀點討論數位化科技對文化、產業、科技造成的衝擊。