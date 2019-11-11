親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

反送中衝突升級 港特首林鄭月娥：暴徒不會得逞

清大資優生讀書計畫表曝光 網嘆：這就是與學霸的差距

亞洲科學園區協會國際年會 探討數位時代挑戰

2019-11-11 17:32經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

睽違10年，亞洲科學園區協會（ASPA）國際年會將於12日在新竹正式展開，會中將聚焦於「數位時代的機會與挑戰」，共有日本、韓國以及印度等來自10多個國家、共250人參加。

竹科學園區管理局今（11）日在年會開幕前舉辦記者會，擔任ASPA理事長的竹科管理局局長王永壯表示，竹科管理局2009年11月曾舉辦過ASPA國際年會，10年後，今年竹科管理局再度舉辦ASPA年會活動。

亞洲地區的科學園區發展從1970年代開始發展，韓國大德科學園區、台灣新竹科學園區、新加坡科學園區等，都是較早開發且享有盛名，但各國大規模的發展科學園區則是90年代以後。有鑑於亞洲地區地域性及文化特質，開發園區過程所遭遇的問題也較類似，因此ASPA於1997年在日本成立，目前總部在韓國大邱市，每年舉辦領袖會議、國際年會、商務媒合會等活動，以促進區域性經驗及知識的交流及合作, 打造「科技亞洲 Techno-Asia」，共同促進亞洲地區的發展與繁榮。

科管局局長王永壯自2018年10月接任亞洲科學園區協會理事長後，也積極加強會員間的交流與合作，也接下辦理今年國際年會主辦的重任。

王永壯說，過去10年來高科技發展日新月異，數位時代發展，人類工作與生活型態有很大改變，科學園區是數位化的推手，數位化同時也造成科學園區發展型態改變。

這次ASPA年會主要探討數位科技帶來的便利性與對文化、社會及產業的衝擊。

12日的議程中，邀請鴻海副董事長李傑以「美國國家科學基金會產學合作中心的經驗傳承」為題發表演講。政務委員唐鳳與交通大學前校長張懋中則將進行跨世代對話，從不同世代觀點討論數位化科技對文化、產業、科技造成的衝擊。

另外，來自日本、韓國以及印度代表將在會中分享產業政策與園區發展經驗。

竹科管理局局長及是現任ASPA理事長王永壯（右）偕同秘書長Dr. Kwon宣布，...
竹科管理局局長及是現任ASPA理事長王永壯（右）偕同秘書長Dr. Kwon宣布，ASPA國際年會12日新竹正式開幕。 記者李珣瑛／攝影
分享
竹科管理局局長及是現任ASPA理事長王永壯（右三）偕同秘書長Dr. Kwon（右...
竹科管理局局長及是現任ASPA理事長王永壯（右三）偕同秘書長Dr. Kwon（右四）舉行記者會宣布，ASPA國際年會12日新竹正式開幕。 記者李珣瑛／攝影
分享

竹科韓國印度

相關新聞

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

車王電子暨華德動能中港新廠動土 投資25億

2019-11-11 16:45

台經院看好半導體 2020台廠將迎戰

2019-11-11 15:06

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

小米機印度封王 聯發科蓄勢慶功

2019-11-11 14:41

小家電熱賣 盛群、新唐拉貨啟動

2019-11-11 14:40

立凱營收月減8成 期待明年新品成長

2019-11-11 14:40

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

睽違10年 亞洲科學園區年會12日新竹開幕

2019-11-11 14:35

今展科第3季毛利率站上3成 創近年單季高

2019-11-11 13:18

下單到出貨最快10分鐘 電商用AI拚效率

2019-11-11 12:40

網通跨雷射晶片 兆勁10月營收再創單月歷史新高

2019-11-11 12:35

工研院機器人與智能穿戴系統 榮獲CES 2020創新獎

2019-11-11 12:22

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

工研院機器人與智能穿戴系統 獲CES 2020創新獎

2019-11-11 10:29

蔚華科第4季業績估升溫 董事3個月加碼上萬張

2019-11-11 10:01

力達-KY估最快明年 100匹以下馬力主機全自製

2019-11-11 09:54

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

蘇貞昌：中央地方聯手 加速南科三期擴建案

2019-11-10 15:23

確定了！「南科三期」落腳台南

2019-11-10 14:27

鴻海集團獲頒金牌供應商 華為感謝始終如一支持

2019-11-10 13:35

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

楊應超省錢術大解密 就靠一張生活估價表

2019-11-11 12:57

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

國別報告交換國 新增澳洲

2019-11-10 22:20

飯店交易熱 前三季增三倍

2019-11-10 23:09

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

精準農業大聯盟 搶千億商機

2019-11-10 23:27

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

享自住宅地優稅 兩要件

2019-11-10 22:20

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

德儀若停止代理權 文曄董座：大約二年彌補過來

2019-11-11 14:29

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

新聞中的法律／非公發公司員工獎酬新制的疑義

2019-11-10 22:20

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

國營事業也瘋行動支付 中油Pay上線衝第一

2019-11-10 18:45

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

綠色債規模 年底可望破千億

2019-11-11 00:20

熱軋進口暴增 不銹鋼上游廠有壓

2019-11-10 23:25

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58

中鋼董事會通過 貳號高爐熱風爐更新計畫

2019-11-11 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top