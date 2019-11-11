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Apple Watch助攻 廣達10月營收月增6.1%

2019-11-11 17:06經濟日報 記者吳凱中／即時報導

廣達（2382）受惠包含Apple Watch等消費性電子業務助攻，帶動10月營收來到957.54億元，較上個月增長6.1%。廣達將於13日舉行法說會，屆時將公布第3季財報數字。

廣達今（11）日公布10月營收957.54億元，月增6.1%、年減7.2%，累計今年前十個月營收8,279.66億元，年增1.7%。

廣達10月NB出貨320萬台，較9月季底出貨量減少30萬台，表現符合預期。廣達表示，仍有CPU缺貨問題，目前尚未完全紓解。

廣達10月營收月成長主要受惠於非NB產品，其中成長性以消費性產品較佳。由於第4季歷來為廣達Apple Watch 及伺服器出貨旺季，10 月營收攀升，新一代 Apple Watch 上市熱銷功不可沒。

廣達近年持續產品多元化策略，從全球NB代工龍頭走向以伺服器、穿戴裝置及筆電等三大業務為主的型態。其中，廣達最為看好伺服器業務，儘管今年伺服器產業命途多舛，預估整體產業年比僅個位數成長甚至持平，但廣達仍重申今年有雙位數成長空間。

根據市調機構DIGITIMES Research預估，Facebook伺服器需求量在今年第3季一次超越慧與（HPE）和戴爾（Dell），躍升至第一位，預料第4季Facebook所占比重將進一步提升。

Facebook需求增加使主要供應商廣達與緯穎受惠，尤以廣達為最，使廣達占Facebook整體伺服器需求量比重持續提升，加上來自Google訂單量也明顯季增，廣達第3季伺服器出貨量超越緯創與鴻海，躍升第二大伺服器生產廠商，僅次於英業達。第4季預料主要伺服器生產廠商出貨量都將進一步季增，廣達所占比重也將持續提升。

廣達營收

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