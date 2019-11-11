Apple Watch助攻 廣達10月營收月增6.1%
2019-11-11 17:06
經濟日報 記者吳凱中
／即時報導
廣達（2382）受惠包含Apple Watch等消費性電子業務助攻，帶動10月營收來到957.54億元，較上個月增長6.1%。廣達將於13日舉行法說會，屆時將公布第3季財報數字。
廣達今（11）日公布10月營收957.54億元，月增6.1%、年減7.2%，累計今年前十個月營收8,279.66億元，年增1.7%。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
廣達10月NB出貨320萬台，較9月季底出貨量減少30萬台，表現符合預期。廣達表示，仍有CPU缺貨問題，目前尚未完全紓解。
廣達10月營收月成長主要受惠於非NB產品，其中成長性以消費性產品較佳。由於第4季歷來為廣達Apple Watch 及伺服器出貨旺季，10 月營收攀升，新一代 Apple Watch 上市熱銷功不可沒。
廣達近年持續產品多元化策略，從全球NB代工龍頭走向以伺服器、穿戴裝置及筆電等三大業務為主的型態。其中，廣達最為看好伺服器業務，儘管今年伺服器產業命途多舛，預估整體產業年比僅個位數成長甚至持平，但廣達仍重申今年有雙位數成長空間。
根據市調機構DIGITIMES Research預估，Facebook伺服器需求量在今年第3季一次超越慧與（HPE）和戴爾（Dell），躍升至第一位，預料第4季Facebook所占比重將進一步提升。
Facebook需求增加使主要供應商廣達與緯穎受惠，尤以廣達為最，使廣達占Facebook整體伺服器需求量比重持續提升，加上來自Google訂單量也明顯季增，廣達第3季伺服器出貨量超越緯創與鴻海，躍升第二大伺服器生產廠商，僅次於英業達。第4季預料主要伺服器生產廠商出貨量都將進一步季增，廣達所占比重也將持續提升。
留言