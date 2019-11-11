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光寶科技10月營收146.46億元 月減11%

2019-11-11 15:51經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

光寶科技 (2301）10月營收146.46億元，受到十一長假工作天數減少影響，月減11%及年減17%。累計今年前十月合併營收1,484.43億元，月減14.8%。

光寶表示，其中，10月光電部門營收占整體17%；其中， 不可見光LED元件及LED戶外照明出貨持續較上月成長。

資訊產品部門營收占比達70%；其中，雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品、雷射多功能事務機種以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品出貨較去年同期持續成長。同時，儲存裝置部門10月占整體營收7%。

營收光寶科

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