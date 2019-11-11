買方採購回溫 DRAM第4季合約價跌幅明顯收斂

2019-11-11 15:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，第4季DRAM均價相較前一季仍小幅下跌，但跌幅已縮小至約5%。10月交易量與先前季度的首月相比明顯放大，顯示買方購貨的意願逐漸增強，一旦供給商的庫存降低，降價求售的必要性便大幅下降，有助2020年DRAM價格止穩反彈。

針對近期可能影響供給面的市場消息，如三星計畫重啟擴產，及中國DRAM廠2020年增加投片等，TrendForce認為，三星明年上半年暫無增加投片的打算，目前的資本支出規畫僅為購入新機台，用於轉進1Znm製程。而SK海力士近期重申將減少明年度的資本支出，代表明年的供給位元年成長將較今年趨緩；美光半導體雖未正式宣布明年的資本支出規畫，但預估也會較今年保守。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

在中國DRAM產業發展上，雖然合肥長鑫已宣布將於年底正式導入量產，但初期產能規畫仍非常保守，預估真正放量最快也要到明年年末，且中國DRAM產業整體良率提升需要一段時間的學習曲線，對2020年整體DRAM產業的位元供給成長貢獻有限。

相較於合約市場，現貨市場的動能顯得疲弱許多。由於現在現貨市場的交易量已經大幅萎縮，因此價格容易因市場面消息出現劇烈震盪，例如7月中受到日韓貿易戰事件影響所造成的連日飆漲。但在日本核准並且開放化學原物料進口至韓國後，DRAM供貨疑慮消失，現貨價格便呈現每日小跌的態勢，在10月下旬已經跌破7月飆漲前的新低點。

TrendForce認為，目前的現貨價格走勢都還在預期範圍內，只要合約價格走勢平穩，需求端也未見重大下修，短期現貨價格偏弱的走勢並不會對後續整體市況造成影響。