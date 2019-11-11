親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

陳菊以訟止謗吞「2連敗」 北院判張琍敏無罪

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

買方採購回溫 DRAM第4季合約價跌幅明顯收斂

2019-11-11 15:49經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，第4季DRAM均價相較前一季仍小幅下跌，但跌幅已縮小至約5%。10月交易量與先前季度的首月相比明顯放大，顯示買方購貨的意願逐漸增強，一旦供給商的庫存降低，降價求售的必要性便大幅下降，有助2020年DRAM價格止穩反彈。

針對近期可能影響供給面的市場消息，如三星計畫重啟擴產，及中國DRAM廠2020年增加投片等，TrendForce認為，三星明年上半年暫無增加投片的打算，目前的資本支出規畫僅為購入新機台，用於轉進1Znm製程。而SK海力士近期重申將減少明年度的資本支出，代表明年的供給位元年成長將較今年趨緩；美光半導體雖未正式宣布明年的資本支出規畫，但預估也會較今年保守。

在中國DRAM產業發展上，雖然合肥長鑫已宣布將於年底正式導入量產，但初期產能規畫仍非常保守，預估真正放量最快也要到明年年末，且中國DRAM產業整體良率提升需要一段時間的學習曲線，對2020年整體DRAM產業的位元供給成長貢獻有限。

相較於合約市場，現貨市場的動能顯得疲弱許多。由於現在現貨市場的交易量已經大幅萎縮，因此價格容易因市場面消息出現劇烈震盪，例如7月中受到日韓貿易戰事件影響所造成的連日飆漲。但在日本核准並且開放化學原物料進口至韓國後，DRAM供貨疑慮消失，現貨價格便呈現每日小跌的態勢，在10月下旬已經跌破7月飆漲前的新低點。

TrendForce認為，目前的現貨價格走勢都還在預期範圍內，只要合約價格走勢平穩，需求端也未見重大下修，短期現貨價格偏弱的走勢並不會對後續整體市況造成影響。

DRAM三星

相關新聞

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

台經院看好半導體 2020台廠將迎戰

2019-11-11 15:06

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

小米機印度封王 聯發科蓄勢慶功

2019-11-11 14:41

小家電熱賣 盛群、新唐拉貨啟動

2019-11-11 14:40

立凱營收月減8成 期待明年新品成長

2019-11-11 14:40

中磊前3季EPS達2.78元 年增逾3成

2019-11-11 14:40

睽違10年 亞洲科學園區年會12日新竹開幕

2019-11-11 14:35

今展科第3季毛利率站上3成 創近年單季高

2019-11-11 13:18

下單到出貨最快10分鐘 電商用AI拚效率

2019-11-11 12:40

網通跨雷射晶片 兆勁10月營收再創單月歷史新高

2019-11-11 12:35

工研院機器人與智能穿戴系統 榮獲CES 2020創新獎

2019-11-11 12:22

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

工研院機器人與智能穿戴系統 獲CES 2020創新獎

2019-11-11 10:29

蔚華科第4季業績估升溫 董事3個月加碼上萬張

2019-11-11 10:01

力達-KY估最快明年 100匹以下馬力主機全自製

2019-11-11 09:54

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

蘇貞昌：中央地方聯手 加速南科三期擴建案

2019-11-10 15:23

確定了！「南科三期」落腳台南

2019-11-10 14:27

鴻海集團獲頒金牌供應商 華為感謝始終如一支持

2019-11-10 13:35

電商雙11買氣直逼百貨 量販業結合網路搶商機

2019-11-10 12:42

新世代用「認同」重塑「家鄉」定義 擁抱「跨代共創」新價值

2019-11-08 16:45
看更多

熱門文章

紅色鏈出包 蘋果轉單台廠

2019-11-10 23:23

不喝星巴克、買菜挑特價品 「首席」分析師楊應超這樣過生活

2019-11-11 12:55

一芳捲反送中風暴 柯梓凱嘆：從台灣之光變賣國賊

2019-11-10 22:03

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26

智慧表新戰局 台系鏈進補

2019-11-10 23:16

韓國瑜購屋向台肥借款爭議 金管會：一個月內提報告

2019-11-11 11:41

PCB廠上緊發條 規劃春節趕工

2019-11-10 23:14

ATM普及、信用卡方便…非現金支付牛步 3大關卡

2019-11-11 00:36

楊應超省錢術大解密 就靠一張生活估價表

2019-11-11 12:57

南科三期 落腳台南看西農場

2019-11-10 23:51

小米印度市場踢下三星 聯發科搶攻海外市場又告捷

2019-11-11 10:32

韓國瑜購屋案 顧立雄：追台肥是否違證交法

2019-11-11 10:19

長榮航與RIMOWA不合作了 商務艙過夜包大改款

2019-11-11 14:33

長榮航空宣布 機上服務用品推出Ferragamo硬殼包

2019-11-11 14:34

推無現金社會 隱私權是隱憂

2019-11-11 00:28

中華電集團結婚 傳遞幸福感

2019-11-10 23:24

國別報告交換國 新增澳洲

2019-11-10 22:20

飯店交易熱 前三季增三倍

2019-11-10 23:09

韓國瑜購屋爭議 顧立雄：沒有台肥來金管會詢問紀錄

2019-11-11 09:43

網家雙11搶市 攻金字塔頂客群

2019-11-11 00:04

享自住宅地優稅 兩要件

2019-11-10 22:20

精準農業大聯盟 搶千億商機

2019-11-10 23:27

離岸風電融資順暢 外商肯定

2019-11-10 23:21

AirPods Pro缺貨 康控業績報佳音

2019-11-11 14:41

新聞中的法律／非公發公司員工獎酬新制的疑義

2019-11-10 22:20

德儀若停止代理權 文曄董座：大約二年彌補過來

2019-11-11 14:29

明年全球智慧表出貨 看增28％

2019-11-10 23:13

國營事業也瘋行動支付 中油Pay上線衝第一

2019-11-10 18:45

聯準會2%的通膨率目標從何而來？ 答案令人傻眼

2019-11-11 11:04

韓國瑜購屋爭議 台肥：當時依合約內容細節執行

2019-11-11 11:16

金管會挺永續 推綠債市場

2019-11-10 23:22

能源論壇／工研院：打造台灣綠金聚落

2019-11-10 23:22

明年資本市場變動大 中信老總擔憂三大風險

2019-11-11 16:09

瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」

2019-11-11 14:49

綠色債規模 年底可望破千億

2019-11-11 00:20

副總統招手海外青年 台商回流創5.6萬工作機會

2019-11-11 12:16

熱軋進口暴增 不銹鋼上游廠有壓

2019-11-10 23:25

媲美星港新財管方案年底公布 顧立雄：會篩選銀行

2019-11-11 13:09

高院判股東會董事選舉無效 大同將上訴抗辯

2019-11-11 10:58

工研院機器人與智能穿戴系統 榮獲CES 2020創新獎

2019-11-11 12:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top