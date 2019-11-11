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12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

年收百萬工程師轉行跑外送 收入一曝超嚇人

威剛Q3獲利暴增2.8倍 EPS1.94元、超越上半年

2019-11-11 15:22經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

記憶體模組大廠威剛(3260)在記憶體價格止跌、需求回溫下，第3季獲利大幅超越上半年獲利總和，單季稅後淨利4.23億元，季增逾2.8倍，創近8季高點，單季毛利率16.22%，創10季以來新高，每股純益1.94元，較上半年獲利增加55%；累計今年前三季稅後淨利6.85億元，屬母公司業主淨利為6.96億元，年增221%，每股純益3.19元。

威剛表示，今年7月起因國際貿易紛爭和傳統新品上市出現備貨需求，記憶體現貨價陸續回升，下游客戶備貨態度轉為積極，在採購及庫存管理雙重優勢下，帶動第3季合併營收64.93億元，季增16.49%，本業獲利也大幅躍升；第3季毛利率16.22%，季增近8個百分點，稅後淨利4.23億元，季增284.32%；屬母公司業主淨利達4.23億元，以加權平均股本21.82億元計算，每股純益1.94元。

受記憶體價格走勢影響，威剛今年前三季合併營收184.73億元，年減25% ，在以提升獲利能力為導向，積極拓展高毛利率新事業的布局下，今年前三季平均毛利率明顯改善，由去年同期的6.28%成長近6個百分點達12%。累計前三季稅前淨利8.97億元，年增232%，稅後淨利成長2.7倍達6.85億元；屬母公司業主淨利6.96億元，年增221%，每股純益3.19元。

威剛強調，第4季起國際大型資料中心訂單陸續回籠，新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升，記憶體需求逐步增溫，產業景氣已脫離循環谷底。公司樂觀預期，隨著下一波5G、AI、車用電子等新應用與市場需求相繼出現，資料處理及傳輸需求將大幅翻升，全球記憶體產業將再次恢復成長動能，2020年記憶體價格水準可望相對優於今年同期表現。

除了在記憶體產業掌握成長契機，在電競、工控、車載等新事業也將繼續擴大布局，包括獨家專利技術、客製化產品及人才招募等，增添獲利起飛期的動能。

記憶體模組威剛

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