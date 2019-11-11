台經院看好半導體 2020台廠將迎戰

2019-11-11 15:06 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



台經院產經資料庫研究員劉佩真分析，美中貿易戰將吸引台商回台高階製造研發。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 我國整體產業景氣展望如何？11日在「2020年台灣經濟景氣趨勢研討會」上，台經院產經資料庫研究員劉佩真總結各產業面向表示，銀行業的純網銀初期帶來衝擊，長期影響仍可正面看待。服務業零售將以創新與複合、多樣化服務提高黏著度。

未來在製造業趨勢的觀察重點，美中貿易戰吸引台商回台高階製造研發，國際大廠也加碼投資，但台廠仍須與美國USMCA、中國RCEP兩大體系供應鏈競爭。

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而不動產業國內游資豐沛，投資人從傳統商業地產轉向工業、地上權公有地開發等。

日韓貿易戰影響

劉佩真分析，日韓貿易戰將對南韓以記憶體為主的半導體產生影響，也牽動2019下半年記憶體價格走勢。對全球供應鏈的影響：短期美系、台系記憶體廠有低價庫存漲價效應，但DRAM價格反彈尚無基本面支撐。若日本對南韓出口管制清單擴大，因半導體產業鏈環環相扣，記憶體應用範圍廣泛，恐衝擊全球終端產品的品質。

台灣的紡紗紡織業者有轉單效應，金屬工業日本韓國也在爭取轉單效應，但台灣仍有價格競爭優勢，比較看好。視聽電子台灣精銳轉單效應非常明顯，揚聲器、TV、投影機仍被看好。

非關稅貿易障礙由中興通訊、福建晉華延伸至華為事件，尤其以華為牽動國內科技產業供應鏈甚鉅。台商回台以電子零組件、伺服器、網通設備產業的核准金額規模居冠。

半導體將成長

半導體與面板的間接需求下滑，電腦跟通訊傳播，台商在中國的生產比重超過八成，受關稅的影響程度高，做了產能移轉跟搬遷到東南亞。

2020年國內半導體業景氣將擺脫2019年持平的局面而轉為成長格局，但增長幅度亦僅為中個位數。2020年我國通訊產品業景氣將隨各國5G陸續進入商轉階段，而由2019年的持平轉呈微幅成長。在美中貿易戰果持續進行下，全球製造業投資保守，工具機業受衝擊最重，多家業者已實施無薪假因應。專用機械業因來自中國訂單減弱，產值恐衰退一成左右。

各國聚焦5G

著眼於5G未來深具潛力，美國、韓國、中國及日本等主要國家陸續推出發展5G的相關政策，甚至5G成為美中科技的戰場，2019年三星、LG、華為等全球主要手機品牌大廠均將5G手機列為發展重點，蘋果則將於2020年推出。未來IFRS17的實施，恐使我國人身保險業者利差損的問題浮現，國內業者已經從短年期調整為長年期，提升資產投資報酬率、強化資本等方向。

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