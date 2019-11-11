瑞銀報告揭露：中國全國瞄準「雙11」
2019-11-11 14:49
經濟日報 記者楊筱筠
／台北即時報導
今（11）日，消費者搶購「雙11」優惠商品，電商們則渴望銷售衝擊新高。去年，阿里巴巴旗下天貓「雙11」銷售達到2,135億元人民幣，增長27%；京東當天的下單金額則接近1,600億元人民幣，增速達到26%。
隨著中國大陸中產消費不斷提高，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為電商生態繼續成長，低線城市滲透率上升，用戶體驗改善及商家回報增加，高質素及領先的電商尤其受益其中。確實，我們長期看好中國大陸電商板塊，主因其2019/20年的盈利複合年增速預期達25%至30%，高於MSCI中國指數的盈利增速預期8%至10%。
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PPI通縮嚴重
跟CPI相反，經濟放緩導致工業需求疲軟，工業生產者出廠價格（PPI）通縮情況惡化。10月PPI同比下降1.6%，比9月下降0.4個百分點，並連續第5個月處於負數區間。
瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）相信內地四季度製造業難有起色，中央政府將加大政策對經濟的支持。貨幣政策方面，人民銀行年內可能再降准50至100個基點，還有望進一步下調中期借貸便利（MLF）利率5至15個基點，最終幅度視乎美中貿易談判及經濟狀況而定。
財政政策方面，儘管地方政府9月發債規模已達到今年上限的3.1萬億元，但相信政府本季度將繼續通過發債，包括利用去年餘額及提前動用明年配額（共計可能達到1萬億元），加大基建支出穩定經濟，我們保持看好中國股票。
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