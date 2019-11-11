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台灣人打工換宿擺爛「不干我事」 日本老闆氣哭

環評原則通過 台積電竹南先進封測廠建廠在望

2019-11-11 13:26聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

台灣積體電路製造股份有限公司竹南先進封裝測試廠建廠計畫，今天環境影響評估審查會原則通過，台積電明年2月10前送定稿本，台積電竹南廠將可以啟動建廠工程，立委陳超明審查會前到場致意，得知結果後宣布好消息。

陳超明說，經過多年協助解決水電問題，終於走到這一步，他也爭取台積電同意未來徵求人才時，在同條件下可以優先考量錄用苗栗子弟。

苗栗縣政府指出，台灣電先進封測廠在竹南科學園區周邊特定區（大埔）範圍，基地面積14.3公頃，規畫作為台積電先進封測廠建廠用地，以期提高國際競爭優勢，並為客戶提供更優異的製程技術及封裝測試服務，設廠推估增加2500個以上工作機會。

台積電竹南先進封測廠建廠計畫今天環境影響評估審查會原則通過，立委陳超明（左二）審...
台積電竹南先進封測廠建廠計畫今天環境影響評估審查會原則通過，立委陳超明（左二）審查會前到場致意。圖／陳超明提供
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台積電竹南先進封測廠建廠計畫今天環境影響評估審查會原則通過，立委陳超明宣布好消息...
台積電竹南先進封測廠建廠計畫今天環境影響評估審查會原則通過，立委陳超明宣布好消息。圖／陳超明提供
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台積電封測陳超明

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