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工研院機器人與智能穿戴系統 榮獲CES 2020創新獎

2019-11-11 12:22聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

工研院參加2020年美國消費性電子展創新獎，以「PECOLA樂齡陪伴機器人」獲得智慧家庭類(Smart Home)類創新獎、「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」獲得穿戴式科技類(Wearable Technologies)創新獎，這兩項技術分別以AI與智能系統為科技導入智慧、讓生活增添便利，讓工研院從眾多參展廠商中脫穎而出，也讓台灣科技在全球綻放光芒。

根據聯合國統計，2050年時世界人口推估將有98億人，其中，65歲以上的老年人口將超過15億人，約占總人口的16%，相較於2017年老年人口僅占總人口的9%，人口結構迅速老齡化，老年人口的長照與服務需求預計將隨之提升。此外，根據工研院產科國際所預期，2020年照護機器人全球產值將逾170億美元，需求將勝過工業用機器人。

有鑑於此，工研院打造「PECOLA樂齡陪伴機器人」，運用環境智能技術關懷獨居長者吃得好、睡得好、身體好、心情好，並彙集資訊給子女，達到長輩與子女間找話題、建溝通等目的。

工研院表示，PECOLA可透過人臉辨識來設定要關懷的對象，並能跟隨在旁作陪伴與協助，影像辨識技術能分析獨居老人的飲食菜色，並比對進食前後的餐點差異以歸納飲食概況。同時，為關心老人家晚間的睡眠與生理狀況，PECOLA還可透過WiFi訊號來偵測睡眠期間的呼吸率。

另外，長輩們居家最擔心會摔傷跌倒，PECOLA運用「深度學習技術」偵測跌倒事件，並主動撥號給子女建立雙向視訊，提升居家安全。PECLOA也持續整合第三方服務，全方位提供長輩社交娛樂、便利生活、健康照護、智慧家庭及關懷陪伴等貼心服務。

「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」則是可以穿著走的舒緩疼痛好幫手，針對現代人工作壓力大，經常感到頸肩及腰部痠痛，工研院研發出以低周波電療與衣服結合的健康輔助系統，透過手機APP分析人體舒適狀態後，系統可依據身體狀態，直接透過穿著衣物給予低週波微電刺激，提供所需的個人化肌力促進與疼痛舒緩，免除傳統電片需要接線等問題，同時具有舒適、耐水洗的特性。

工研院院長劉文雄表示，兩項技術都是以人的需求為出發點，開發出貼近需求的系統服務，也是工研院將創新的ICT優勢延伸至服務加值，發展出跨領域的軟硬整合服務之最佳案例。

工研院「PECOLA樂齡陪伴機器人」，不僅能辨識、分析老人的生活狀況、飲食起居，...
工研院「PECOLA樂齡陪伴機器人」，不僅能辨識、分析老人的生活狀況、飲食起居，還可透過影像跌倒偵測技術來偵測老人跌倒的情況並發出通報。圖／工研院提供
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工研院「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」在衣服上加值低周波電導按摩以促進...
工研院「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」在衣服上加值低周波電導按摩以促進血液循環、減輕或舒緩疼痛，同時具有舒適、耐水洗的特性。圖／工研院提供
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工研院機器人老年人口

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