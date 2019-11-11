工研院機器人與智能穿戴系統 獲CES 2020創新獎

2019-11-11 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



工研院在經濟部技術處支持下，於2020年美國消費性電子展創新獎（CES 2020 Innovation Awards）眾多參展廠商中脫穎而出，讓台灣科技在全球綻放光芒，「PECOLA樂齡陪伴機器人」獲得智慧家庭類（Smart Home）類創新獎，「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」獲得穿戴式科技類（Wearable Technologies）創新獎，這兩項技術分別以AI與智能系統為科技導入智慧、讓生活增添便利，同時獲獎的有HP、Garmin、Nikon、Bosch等國際大廠，工研院是台灣唯一獲獎的研究機構。

工研院院長劉文雄表示，工研院連續三年榮獲美國消費電子展創新獎；這個以消費產品為導向的獎項，證明了工研院聚焦市場導向的研發成果獲得肯定，且可協助廠商快速發展創新應用的產品。

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此次獲獎的「PECOLA樂齡陪伴機器人」，不僅能辨識、分析老人的生活狀況、飲食起居，還可透過影像跌倒偵測技術來偵測老人跌倒的情況並發出通報。另一項「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」，在衣服上加值低周波電導按摩以促進血液循環、減輕或舒緩疼痛，同時具有舒適、耐水洗的特性。兩項技術都是以人的需求為出發點所開發出貼近需求的系統服務，也是工研院將創新的ICT優勢延伸至服務加值，發展出跨領域的軟硬整合服務之最佳案例。

「PECOLA樂齡陪伴機器人」提供暖心的陪伴與服務

根據聯合國統計，2050年時世界人口推估將有98億人，其中，65歲以上的老年人口將超過15億人，約占總人口的16%，相較於2017年老年人口僅占總人口的9%，人口結構迅速老齡化，老年人口的長照與服務需求預計將隨之提升。此外，根據工研院產科國際所預期，2020年照護機器人全球產值將逾170億美元，需求將勝過工業用機器人。

工研院打造「PECOLA樂齡陪伴機器人」，運用環境智能(Ambient Intelligence)技術關懷獨居長者吃得好、睡得好、身體好、心情好，並彙集資訊給子女，達到長輩與子女間找話題、建溝通等目的。

PECOLA可透過人臉辨識來設定要關懷的對象，並能跟隨在旁作陪伴與協助，影像辨識技術能分析獨居老人的飲食菜色，並比對進食前後的餐點差異以歸納飲食概況。同時，為關心老人家晚間的睡眠與生理狀況，PECOLA還可透過WiFi訊號來偵測睡眠期間的呼吸率。

此外，長輩們居家最擔心會摔傷跌倒，PECOLA運用「深度學習技術」偵測跌倒事件，並主動撥號給子女建立雙向視訊，提升居家安全。PECLOA亦持續整合第三方服務，全方位提供長輩社交娛樂、便利生活、健康照護、智慧家庭及關懷陪伴等貼心服務。

「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」穿著走的疼痛舒緩好幫手

長時間在辦公室辦公感到頸肩及腰部痠痛？激烈運動後常常造成肌肉痠痛? 許多民眾及物理治療師為患者進行治療時，都會藉由「低週波治療」使肌肉放鬆暫時緩解痠痛，原理是將適當的電流輸入體內對神經系統進行刺激，使患者能產生肌肉放鬆、痠痛舒緩及減輕不適症狀的效果。

工研院「iStimUweaR複合式智能穿戴系統」是一款以低周波電療與衣服結合的健康輔助系統，透過手機APP分析人體舒適狀態後，系統可依據身體狀態，直接透過穿著衣物給予低週波微電刺激，提供所需之個人化肌力促進與疼痛舒緩，免除傳統電片需要接線等問題，是一款可以穿著走的舒緩疼痛幫手。