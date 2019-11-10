蘇貞昌：中央地方聯手 加速南科三期擴建案

2019-11-10 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ／即時報導



行政院長蘇貞昌今（10）日視察位於台南市的「南科三期預定地」，台灣經濟大好，廠商更是加碼投資，南科大受歡迎，廠商入駐率達到93%，南科土地也因此已經不夠用了，因此他指示南科三期擴建加快加速，要由中央地方聯手，讓台南向上擴大發展、台灣大發展。

蘇揆表示，在蔡總統領導下，台灣經濟大好，南科也因為成功發展而大受歡迎，廠商更是不斷加碼投資，讓廠商入駐率達到93%。他說，眼見南科就要爆量，擴建勢在必行，台南市的立法委員及黃偉哲市長都非常關切這個議題。

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蘇揆說，前閣揆賴清德任內一直要解決五缺問題，缺地就是第一個，南科提供土地最好的條件，所以廠商大力進駐，我國先進的半導體產業如台積電、聯電等均在此投資，台積電在南科的投資金額更是高達新台幣1.2兆元，他也在幾個月前視察台積電五奈米廠施工情形。

蘇揆表示，感謝廠商對台灣看好並投資，這是台灣的希望，因南科土地已不夠用了，不但要做、要趕快做，而且要加碼做。不僅處理土地問題，周邊生活機能及相關設施需有遠見地一併解決，這就是他做事的態度。

蘇揆針對南科的土地需求，指示科技部、內政部營建署等相關單位立刻進行，包括台糖也要加快腳步。他說，南科園區擴大後，就業人口將從8萬人增加到10幾萬人，相關的生活機能，如學校、道路、電線、纜線、蓄水池、以及區域排水等設施，請行政院秘書長李孟諺邀集部會整體規劃，並請科技部結合地方，加大、加快、立刻進行。