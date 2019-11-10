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鴻海集團獲頒金牌供應商 華為感謝始終如一支持

2019-11-10 13:35經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海集團獲頒華為金牌供應商。華為核心供應商大會近日在深圳舉行，鴻海鄭州廠區發布最新訊息提到，作為華為公司長期合作夥伴，富士康再次獲評華為金牌供應商稱號。這已是富士康連續多年獲此殊榮，其中在2017年，富士康還獲評為華為連續10年金牌供應商獎。

大會現場舉行了頒獎儀式，由華為董事、首席供應官姚福海親自給富士康頒發獎牌。姚福海表示，「兩家公司合作歷經十餘年，是長期戰略合作的典範。尤其是2019年，面對複雜的外部環境，特別感謝富士康始終如一的鼎力支持，相信雙方未來一定能更好的合作，共同服務好客戶。」

鴻海富士康於1988年投資大陸，目前是全球最大的電子科技智造服務商。華為創立於1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智慧終端提供商。此次金牌供應商獎項的頒發，不僅是雙方良好合作關係的事實見證，也是對前期網絡流傳的「富士康拋棄華為」等不實言論的有力駁斥。

富士康華為鴻海

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