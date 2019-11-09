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施振榮：企業永續由王道思維出發

2019-11-09 17:30聯合報 記者鄒秀明／即時報導

宏碁創辦人施振榮今天南下高雄應邀出席《2019 CESD企業倫理與永續發展國際論壇》演講，他以「Wangdao & Social Responsibility」（王道與社會責任）為題演講，指出當前大環境面臨許多新的挑戰，只有從王道思維出發，透過不斷創造價值，且兼顅所有利害相關者的利益平衡，方能達到永續經營的目標。

施振榮也特別以宏碁的發展作為具體案例指出，宏碁在公司成立的第一天就把企業的社會責任（CSR）放在心中，以王道思維來經營企業，雖然社會和環境不會說話，但它們都是重要的利益相關者，所以宏碁經營不只要照顧股東，也要同時兼顧所有利害相關者的利益。

他並指出，生態要能永續發展，「平衡」是關鍵，如何才能取得平衡呢？這就有賴王道思維，在創造價值的同時也兼顧利害相關者的利益平衡，如此才能永續發展。其次領導者的思維要「由內而外」，發自內心，進而影響我們外在的行為並建立機制，才能做出有利生態及環境永續發展的事。

如同施振榮所提出的「東方矽文明」，他也指出，矽科技是矽文明的基礎，台灣未來定位應以「打造東方矽文明的創新矽島」為願景，而文明來自於科技的發展，在矽科技的創新基礎上，台灣可以對全世界做更大的貢獻。

主辦單位也宣布國際生態文明基金會正式成立，未來台灣也將與參與的夥伴在國際上積極推動各項有利生態及文明永續發展的工作。

論壇的共同主辦單位亞洲生態發展聯盟及其創立的國際生態文明基金會也頒發「傑出貢獻獎」給施振榮，表彰他在1992年提出微笑曲線理論，以及一路走來長期關注企業倫理及永續發展，對產業界所做出的貢獻。

論壇主辦單位亞洲生態發展聯盟安排台南藝術大學校長詹景裕頒發「傑出貢獻獎」給施振榮...
論壇主辦單位亞洲生態發展聯盟安排台南藝術大學校長詹景裕頒發「傑出貢獻獎」給施振榮，表彰他對產業界的貢獻。智榮基金會提供
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