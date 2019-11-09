紫光集團董座：中國半導體產業還要再坐十年冷板凳
紫光集團董事長兼CEO趙偉國表示，中國半導體產業目前看似有些過熱，實際上是投資嚴重不足，且處於低層次競爭。他指出，中國半導體產業無論從技術、投入規模，還是產業成熟度來看，與世界領先的國家和地區仍有相當大的差距，美國擔心「中國威脅」是庸人自擾。
據大陸《財新網》報導，趙偉國8日於「第十屆財新峰會」發表前述談話。趙偉國表示，中國集成電路雖然這幾年在市場、需求、技術和政策等引導下，甚至有過熱跡象，但從投入來看仍嚴重不足。
他指出，三星每年研發和資本開支在200億美元以上，英特爾、台積電每年在100多億美元。反觀大陸「國家集成電路產業投資基金」一期只有人民幣1,300多億元，還花了五年時間。
趙偉國說，「中國什麼時候有一家半導體企業，一年的研發和資本開支能超過100億美元，中國集成電路才真的有競爭力。」
對於大陸半導體產業局部過熱現象，趙偉國認為，中國半導體產業其實都集中在低層次競爭。例如在晶片設計行業，全球在中國以外的晶片設計公司一共不到1,000家，但中國大陸就有3,000多家，很多設計公司只有幾人或幾十人，超過1,000人的純晶片設計公司是鳳毛麟角。
趙偉國稱，中國半導體產業無論從技術還是投入規模，還是產業的成熟和理性來講，其實和先進的國家和地區還有非常大的差距。中國「什麼時候有一家（半導體）企業的估值超過1,000億美元，可能才有一席之地。」
趙偉國甚至說，「美國人根本不用緊張，我們離你們還差得很遠，沒有構成什麼競爭和威脅。」
紫光集團是大陸規模最大的集成電路企業，談到紫光的布局邏輯，趙偉國表示，一個方面是產業影響較大、對中國產業較重要的領域；另一方面則是大陸仍屬空白的領域，如紫光旗下長江存儲提供的記憶體、展銳的手機晶片、FPGA（可編程邏輯元件）等。
但趙偉國強調，「中國的集成電路還有非常長的路要走，板凳要坐十年冷。」
趙偉國指出，將來一國的綜合國力將會由運算能力和存儲能力來體現。未來的科學創新中，機器有可能取代人類，而背後的一切都是晶片在起作用。他預期，技術的加速發展將像從樓上往下扔石頭一樣越來越快，對人類、對社會和國家形態，對人與人之間的關係、國與國之間的關係都將帶來深刻改變。
留言