投資雙子星大樓 許崑泰轉讓2萬張群光股
2019-11-09 01:01
經濟日報 記者劉芳妙
／台北報導
群光董事長許崑泰昨（8）日申報轉讓2萬張持股，以昨天群光收盤價93.8元估計，價值18.76億元。這是許崑泰成立群光36年來第一次售股，主要是投資雙子星大樓。
依據公開資訊觀測站資料，許崑泰是群光第一大股東，個人持股8萬1,615張，持股比率11.11%，此次逐筆轉讓後，持股降至6萬1,615張。轉讓持股將尋求對公司未來認同的外資法人接手，目前外資持有群光53.6%。
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總投資金額逾600億元的台北雙子星聯開案幾經波折，台北市捷運局於10月18日宣布，台北雙子星案由次優申請人藍天宏匯團隊遞補。
唯一本土團隊的藍天電腦與宏匯集團，事實上是血脈相連，兩公司背後老闆皆為許崑泰。許個性低調，但為了雙子星多次親自出面說明、展現決心，強調自己是「土生土長的台灣人」，甚至以「純台灣土狗」自比，更強調無論藍天電腦或宏匯集團，都經得起中資審查。這次投標雙子星是以各半股權組成團隊，他曾坦言，該案投資報酬率僅略高於銀行利息，出手投標全是源自「使命感」。
他多次強調，雙子星是他個人的事業生涯中最重要的代表作，要把它做到極限的完美，「大家不用擔心我會半途落跑」。
群光今年獲利表現亮眼，累計前三季每股純益6.65元，已超越歷年全年新高，法人預期，群光今年營收及獲利同步攀新高，每股純益有望輕鬆跨越7元大關，改寫歷史新高。
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