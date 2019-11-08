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聯電發布 奪得第一屆國家企業環保獎

2019-11-08 20:59經濟日報 記者李孟珊／台北即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）今（8）日宣佈，榮獲「第一屆國家企業環保獎」，位於南科的十二吋廠Fab12A獲環保署頒贈「國家企業環保獎金級獎」的至高榮譽，而聯電已連續17年獲環保署頒發此類獎項，表現優異並為國內第一。

聯電副總經理吳宗賢表示：「聯華電子南科十二吋廠區積極努力成為聯電推動環境保護的模範，對內設定涵蓋節電、省水、減廢及低碳等各項環境指標，以期達到綠廠房、綠製程、綠產品的綠色環保目標。聯華電子獲得多項環境保護績優肯定，代表著我們在強化製程的能力、提高客戶滿意度的同時，也積極追求優異的營運生產的環境效益。」

聯電秉持著「以人為本、與環境共生、與社會共榮」的願景，將｢減碳、節水、節電及減廢」訂為聯電的環境目標，尤其追求「資源利用的極大化、環境衝擊的極小化」，也呼應聯合國永續發展目標，從營運策略採取對應行動，同時發揮上下游產業鏈的影響力，在結合環境永續、攜手共好的精神下，讓世界變得更美好。

聯電環保晶圓代工廠

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