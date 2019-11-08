華碩10月集團營收299.28億元、年增7.8% 營運正向發展
2019-11-08 20:43
經濟日報 記者蕭君暉
/台北即時報導
電腦品牌廠華碩今日公布2019年10月集團營收299.28億元，年增7.8%，營運持續正向發展；宏碁受處理器供貨影響，10月合併營收年減10.7%至178.19億元。
華碩10月品牌營收年增9.18％、達273.56億元，集團營收299.28億元，亦有7.8％年增幅度，已連四個月回復成長正軌，並進一步縮小全年營收走衰的幅度。累計其2019年1到10月品牌營收為2,553.14億元、集團營收2,839.22億元，年減幅度分別落在2及2.5％左右。宏碁2019年前10月合併營收1905.21億元，年減4.1%。
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華碩2019年6月推出ZenFone 6智慧型手機，在10月搶進台灣Android旗艦機種銷售前3名，成為華碩歷年來在1.5萬元以上高價位的最佳銷售成績，有望帶動第4季業績表現。
展望後市，華碩先前預期營運在逐步恢復成長動能下，將可望持續朝正向發展。惟貿易戰在未來幾季仍恐對總體經濟環境及消費需求有所影響，加上近期CPU供貨或有不穩定的情況，也將為其短期營運帶來較大的風險及不確定因素。
宏碁表示，2019年10月營運動能雖受到中央處理器（CPU）供貨影響，然而宏碁推動建立多重事業引擎的策略持續發酵，例如安碁資訊公司、智聯服務公司、展碁國際公司、安圖斯科技公司、酷碁公司等。
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