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鴻海子公司FII臨股會 通過周泰裕任董事案

2019-11-08 20:41經濟日報 記者尹慧中／即時報導

鴻海子公司FII（工業富聯）今日召開臨時股東會，並如預期順利通過周泰裕擔任董事一案。

FII也發布訊息提到，新增周泰裕為董事會成員，將令公司管理團隊的知識結構及職業背景更為豐富多元，為創新業務發展添能蓄勢，此外，公司多元佈局優勢顯現，業務協同發展的綜合效益有效提升，這意味工業富聯的未來更可期。

股東會FII鴻海

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