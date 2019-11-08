緯穎10月營收為154.88億元 月增37.48%
2019-11-08 20:41
經濟日報 記者蕭君暉
/台北即時報導
伺服器大廠緯穎（6669）今（8）日公布2019年10月營收為154.88億元，月增37.48%，年減7.22%，今年前十個月營收為1,297.29億元，年減14.16%。美系外資看好2020年緯穎在新客戶亞馬遜伺服器的市占率將提升，維持加碼評等，目標價升到580元；另一家美系外資重申加碼評等和目標價655元。
緯穎今天股價大漲25元，收524元，成交量4,000多張。美系外資發布研究報告指出，緯穎2019年第3季毛利率創高，主要受惠於客戶及產品組合優化、零組件成本降低。展望第4季，預期臉書（Facebook）伺服器的支出將明顯增加，加上微軟伺服器需求反彈及新客戶開始貢獻營收，推估緯穎第4季營收將季增28%。
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美系外資觀察，緯穎2020年有望提升在亞馬遜（Amazon）伺服器的市占率，但臉書伺服器業務面臨EMS（電子製造服務）廠商的潛在競爭，訂單成長可能不如預期，將緯穎2020年、2021年每股盈餘預估值下修1%、2%至39.89元、48.56元，維持「加碼」投資評等，目標價從500元調高到580元。
另一家美系外資認為，市場過度擔憂緯穎市占恐遭廣達侵蝕的風險，目前看來2019年第4季展望仍不受影響，在強勁需求下，預期緯穎第4季營收將季增36%至452億元，推估2019年全年淨利將年增7%至60億元；為反映第3季財報，將2019年、2020年、2021年每股盈餘預估值皆調高1%至34.15元、47.08元、59.9元，並重申「加碼」投資評等和目標價655元。
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