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傳蘋果與緯創將直接注資JDI約2.5億美元

2019-11-08 20:32經濟日報 記者蕭君暉/台北即時報導

日刊工業新聞今天報導，日本顯示器公司(JDI) 的籌資協商已進入最關鍵的時刻，為了在初期籌措 500 億日圓資金，JDI 目前正和蘋果、台灣EMS大廠緯創和香港基金「Oasis Management」等 四家企業進入最終協商階段，其中蘋果、緯創有意合計出資 2.5 億美元（約 272 億日圓），且其他有意進行少額出資的援助者，也可能將增加。

報導指出，因原先計畫對 JDI 最高提供 800 億日圓金援的企業聯盟「Suwa」已幾乎呈現「分崩離析」狀態，台灣 TPK-宸鴻、富邦蔡氏家族等該聯盟始創者相繼退出，因此「蘋果聯盟」（蘋果＋緯創）可能不會透過 Suwa，而是直接向 JDI 出資。

日媒也報導，JDI計畫 11 月利用茂原工廠開始量產使用於蘋果（Apple）Apple Watch 的小尺寸 AMOLED 面板，而一旦能順利進行出貨，有望多少為重建帶來助益。由於緯創與JDI在iPhone的液晶面板模組有合作關係，未來是否會擴大到Apple Watch，值得關注。

緯創今(8)日公布10月營收為799億元，月成長0.35%，年減12.81%，優於該公司原先的預期，法人預估，在傳統旺季效應之下，緯創第4季營運將優於第3季。

緯創10月筆電出貨量180萬台，與9月相當，10月伺服器出貨20萬台，較9月增加1萬台。10月桌上型電腦出貨120萬台，較9月的140萬台衰退，10月顯示器產品出貨83.2萬台，也較9月的84.7萬台衰退。

緯創蘋果

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