超殺資費 亞太電信雙11祭出168不限速吃到飽
2019-11-08 20:27
經濟日報 記者黃晶琳
／即時報導
雙11剁手月，亞太電信電信歡慶五周年再加碼，推出月租168元不限速上網吃到飽及138元輕量方案，讓網友直呼「很有誠意！」
亞太電信表示，雙11購物節就是要買到剁手手，10月中率先推出雙 11 「月租11元 逢五必搶」限定活動，首日直播活動瞬間湧入超過10萬名網友，網路門市上線至今成交量較平日成長達300%。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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亞太電信表示，歡慶五周年暨雙11成績告捷，再度回饋消費者，加碼推出月租168元及月租138元快閃吃到飽方案，不論是上網或語音重度使用者，均可依需求自行選擇，網路速度不受限，贈送語音分鐘數最大包，是真正的「雙11吃到飽」門號方案。
亞太電信表示，月租168元方案，於11月11日上午10點10分於網路門市推出，限量5萬門，約期24個月，月付168元，享不限速上網吃到飽，再送80分鐘網外、市話通話數，月租138元方案，即日起至11月12日於網路門市開放申辦，贈送10GB上網流量及200分鐘網外、市話通話數。
此外，亞太電信也看到用戶網購門號還在苦惱沒有「讀卡機」可進行線上的證件驗證的痛點，攜手全家便利商店，領先業界率先導入「超商機台身分驗證」功能，於FamiPort機台點選「會員」→「立碼驗」服務，即可進行證件驗證。
此外，亞太電信日前也宣布與萊爾富超商合作，推出線上申辦，線下到超商購卡服務，只要於網路上填寫申請、進行身分驗證後，即可直接到全省萊爾富門市付款取卡，申辦流程最快僅需12分鐘，較傳統申辦流程至少快了360倍。
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