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聯發科利用台積電12奈米製程 打造8K TV系統單晶片

2019-11-08 20:10經濟日報 記者鐘惠玲／台北即時報導

聯發科8日宣布，採用台積電12奈米技術生產的業界首顆8K數位電視系統單晶片MediaTek S900已進入量產。

聯發科指出，基於與台積電緊密的合作關係，該公司採用台積電低功耗12奈米FinFET精簡型（12FFC）技術生產的S900晶片，能支援下一世代的智慧電視，提供消費者更豐富且互動性更高的使用經驗。

S900是聯發科首款旗艦級智慧電視晶片，支援8K高解析度及高速邊緣人工智慧（AI）運算。聯發科表示，S900的設計可協助電視廠商打造具競爭力的旗艦級產品，整合AI語音人機介面及影像畫質提升等功能。

台積電數位電視聯發科

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