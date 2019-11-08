台灣大 投資AppWorks Fund III 6億元

2019-11-08 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



台灣大哥大8日董事會，各界關注台灣大會部會認購亞太電信私募案，結果亞太電信私募並未列入討論，而台灣大董事會決議認購AppWorks管理的AppWorks Fund III（本慧創投基金）共6億元，成為該創投基金的重要投資人。

AppWorks Fund III的主要股東除台灣大，還包括富邦人壽、國泰人壽、緯創資通、宏泰集團、群益金鼎證券，以及國發基金等。累計 AppWorks 旗下管理的三檔創投基金，總規模為 1.7 億美元 （折台幣51億元），已成為區域較具規模的創業投資機構。

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台灣大哥大總經理、AppWorks董事長暨合夥人林之晨指出，很高興在雙方同仁半年來的密切協作下，完成台灣大結盟AppWorks的一個重要里程碑。

林之晨表示，台灣大擁有 720 萬行動電話付費用戶，年營收1,200億新台幣，市值3,900億新台幣，是台灣電信業的獲利王；AppWorks則是大東南亞領先的創業加速器，也是本區域較活躍的創投機構，其生態系共有1,044位創業者、351 家活躍新創，整體營收 28.6 億美元，總估值則為 39.7 億美元。

林之晨表示，隨著台灣大成為AppWorks Fund III的重要投資人，可透過AppWorks提供的專屬服務，在對的時間連結對的新創，進一步挹注台灣大的轉型。同時，這也讓許多AppWorks新創，有機會藉由與台灣大合作加速成長，期待這個合作模式，能產生許多雙贏的結果。