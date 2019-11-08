中國CPU案件助攻 世芯本季業績有望大增逾三成
2019-11-08 19:25
經濟日報 記者鐘惠玲
／台北即時報導
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠商世芯-KY（3661）公布10月業績，達近七個月高點，該公司本季業績成長可期，明年展望也佳，8日股價一舉衝上歷史新高，收盤價為204元。
世芯10月合併營收為4.17億元，月增幅度達35.6％，累計前10月合併營收為33.08億元，年增13.5％。
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世芯近日已公布第3季每股純益為1.93元，累計前三季每股純益為4.86元。法人預期，該公司本季業績將呈現明顯季增，成長幅度可能達三到四成，主要動能是中國客戶CPU量產持續放大。
中國CPU案件是世芯目前第一大客戶，預估明年將會持續為其帶來明顯的量產收入貢獻，除了既有2顆16奈米製程晶片之外，該客戶也已經與世芯合作7奈米製程委託設計（NRE）案件。
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