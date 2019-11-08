東京奧運前哨戰 MOD收視創200萬巔峰

2019-11-08 19:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



12強賽是中華隊能否參加東京奧運棒球賽事的前哨站，近期中華隊在12強棒球預賽二連勝，提前宣告晉級東京複賽，這也是2013年經典賽後，中華隊再度突破國際大賽預賽關卡，棒球是國球，國家隊凝聚國人向心力不分男女老幼，中華電信表示，MOD的收視表現也完全反映這波狂熱。

中華電信表示，從上周末中華隊熱身賽開始，「12強棒球」專區點閱數字就超過亞錦賽決賽最高點，足見觀眾對中華隊的期待；周二起連續兩場，對上波多黎各與委內瑞拉，光是賽事期間都突破10萬次點閱數，週四晚上精采好戲台日大戰雖然終場以1比8敗陣，收視率創下年度賽事最高紀錄，來到3.57，顯示國人的團結同時表現在收視上，中華隊出賽三場總收視突破200萬人次，12強開打後，MOD 整體開機率也跟著一起提升。

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中華電信表示，接下來，中華隊飛往東京迎接隊史首次12強複賽，11月11日至11月16日將與墨西哥、美國交手，4場超級循環賽比賽時間已經確定，分別在台灣時間11月11日上午11點、11月12日晚上6點、11月15日上午11點、11月16日上午11點出賽，中華隊將力拼11月17日決賽門票。

此次東京奧運棒球賽事只有六席，地主隊日本保障晉級後，只剩五席，中華隊前進奧運之路被喻為史上最難，十二強賽拚進六強後，預料前進奧運的最大障礙將是南韓，屆時預期會再掀起一波收視高潮。