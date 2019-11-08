國巨10月合併營收32.23億元 月減8.4%、年減49%
2019-11-08 19:04
經濟日報 記者李孟珊
／台北即時報導
被動元件大廠國巨（2327）今（8）日公告10月合併營收為新台幣32.23億元，較9月減少8.4%，比去年同期減少49%，主要是受到十一長假影響，減少四分之一的工作天數。
國巨展望第4季，表示大中華區終端需求回溫，主要通路客戶庫存已回到健康水位，並恢復拉貨動能，不過中國廠區面臨缺工問題，無法在短期內大幅拉升產能利用率，預估公司成品庫存水位將會持續下降，但美中貿易爭端的不確定性仍高，國巨對業績及營運展望仍審慎應對。
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據悉，國巨目前稼動率約4～5成，訂單約6～8周，在12月進入歐美假期，加上年底盤點庫存影響，法人預估，國巨第4季營收有可能呈現季減，但衰退幅度估將較過往收斂；累計國巨今年前10個月合併營收345.05億元，較去年同期減少48.7%。
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