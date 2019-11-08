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緯軟前3季EPS 5.11元 稅後淨利年增73.3%

2019-11-08 18:47經濟日報 記者吳凱中／台北即時報導

緯軟（4953）今（8）日召開董事會，通過2019年第3季合併財務報表，2019年前3季營收40.42億元，年增42.9%。稅後淨利3.38億元，已超越去年全年獲利，年增73.3%。前三季每股盈餘（EPS）為 5.11元。

以單季來看，緯軟第3季營收13.49億元，較去年同期增加27.6%，稅後淨利1.13億元，較去年同期增加39.1 %，單季EPS 1.71元。

此外，緯軟自結公布10月營收為4.18億元，月減0.9%，較去年同月增加18.4%。累計緯軟1到10月營收44.61億元，較去年同期增加40.2%。

營收EPS

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